Prison pour un étudiant qui avait critiqué le roi

Agé de 25 ans, ce jeune homme connu sous le surnom «Pai», est le dernier activiste en date à être visé par la draconienne loi thaïlandaise interdisant toute critique de la monarchie. Il avait plaidé coupable de lèse-majesté pour avoir relayé sur Facebook l'article d'un média portant sur le roi.

Il lui est reproché d'avoir partagé sur Facebook un portrait de Maha Vajiralongkorn, le roi de Thaïlande, publié sur le service thaï de la BBC. L'article a fait scandale dans le royaume, car il évoque les frasques et le caractère du souverain, un sujet tabou sévèrement puni par les tribunaux.

«Pai»était en détention depuis son arrestation en décembre, et a été condamné à deux ans et demi de prison par un tribunal de la province de Khon Kaen (nord-est), après avoir brusquement décidé de plaider coupable. «Il était condamné à cinq ans, et la cour a réduit sa peine à deux ans et six mois après qu'il a plaidé coupable», a dit son père Viboon à l'AFP.

Traitement alarmant

Les personnes accusées de lèse-majesté en Thaïlande sont presque toujours condamnées, et risquent jusqu'à 15 ans de prison. Beaucoup plaident coupables dans l'espoir de voir leur peine réduite. Depuis le coup d'Etat de l'armée en 2014, près de 120 personnes ont été mises derrière les barreaux pour des propos jugés de lèse-majesté, notamment sur Facebook. Une pratique qui a soulevé de nombreuses critiques dans le monde.

«Le traitement de Pai a été alarmant sur plusieurs plans, depuis les poursuites qui le visent pour avoir exercé sa liberté d'expression, à sa détention prolongée avant son procès et au fait que certaines auditions ne se sont pas tenues en public», a déclaré Kingsley Abbott, de la Commission internationale des juristes, qui suit régulièrement les procès pour lèse-majesté.

L'étudiant était la première personne a être placée en détention sous le règne du nouveau roi Vajiralongkorn, qui a succédé à son père décédé en octobre 2016 après 70 ans au pouvoir, mais qui est loin d'être une figure aussi consensuelle. Il fait l'objet d'une série d'autres poursuites pour ses positions anti-militaristes, qui pourraient conduire à allonger sa peine de détention. (ats/nxp)