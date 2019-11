Procès contre le FN: amende et prison requises

Le parquet de Paris a requis mercredi une amende de 500'000 euros contre le FN dans l'affaire des kits de campagne des législatives de 2012, un système soupçonné de cacher plusieurs escroqueries au préjudice de l'Etat pour financer le parti.

Contre Frédéric Chatillon, proche conseiller de Marine Le Pen, le ministère public a requis la peine la plus lourde: quatre ans de prison, dont deux avec sursis, 200'000 euros d'amende et une interdiction de gestion définitive pour le patron de la société de communication Riwal, autour duquel «tout le système tient».

«Surfacturations, «prêts fictifs», micro-parti «coquille vide» cachant une «apparence d'activité bancaire»: l'avocat de l'Etat, Me Bernard Grelon, a égrené les «manoeuvres» du FN, devenu Rassemblement national en 2018, pour «détourner les règles électorales» et obtenir un remboursement indu des dépenses de campagne de ses candidats, principalement lors des législatives de 2012.

Enrichissement frauduleux

Outre le parti frontiste, deux autres personnes morales - la société de communication Riwal et le micro-parti Jeanne - et sept protagonistes - dont le trésorier du parti Wallerand de Saint-Just et l'eurodéputé Jean-François Jalkh - comparaissaient depuis le 6 novembre devant le Tribunal correctionnel de Paris.

Tous sont liés au personnage central de l'affaire, Frédéric Chatillon, patron de Riwal et ancien président du Gud, le syndicat étudiant d'extrême droite, dans les années 90. Ce proche conseiller de Marine Le Pen est soupçonné de s'être enrichi frauduleusement, ainsi que son entourage, grâce à d'astucieux montages dans les cuisines de la communication électorale du parti.

Responsabilités

Le parquet doit donner son avis sur la répartition des responsabilités et les éventuelles peines que méritent chacun de ces protagonistes qui comparaissent, selon les cas, pour escroquerie, abus de biens sociaux et de confiance, recels ou blanchiment.

Le FN, devenu Rassemblement national en 2018, est, lui, jugé pour «complicité d'escroqueries et de tentatives d'escroqueries» et «recel d'abus de biens sociaux». Au coeur du dossier, les «kits» de campagne des législatives de 2012: composés de tracts, d'affiches, d'un site internet et de prestations comptables, ils étaient vendus 16'650 euros aux candidats par Jeanne, le micro-parti de Marine Le Pen, et fournis par Riwal. (afp/nxp)