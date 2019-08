Procès fixé à 2021 pour les accusés du 11-Septembre

Le procès des cinq hommes accusés d'avoir planifié les attentats du 11-Septembre, dont le cerveau auto-proclamé de l'attaque Khaled Cheikh Mohammed, devrait s'ouvrir en janvier 2021 sur la base militaire américaine de Guantanamo, rapporte vendredi le New York Times. Ni le Pentagone, ni les avocats des parties n'ont confirmé cette information dans l'immédiat.

@hturtfor @rayann2320 @lw87150941 @lesliebirkland @LisaMei62 @ARmastrangelo @TheRightMelissa @marklutchman 9/11 Mastermind Khalid Sheikh Mohammed to Face Death Penalty Trial in 2021: Report https://t.co/Z7SAV6HlIJ via @epochtimes