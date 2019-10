Promis à une vaste réforme, le marché fait son retour

Les Veveysans retrouvent samedi leur marché sur la place du même nom, une année après le déplacement du rendez-vous bihebdomadaire à La Tour-de-Peilz pour cause de Fête des Vignerons. Ce retour sera célébré sous la Grenette dès 11 h avec partie officielle, apéritif et animations. «Les locaux pourront ainsi se réapproprier leur marché», lance Étienne Rivier, municipal.

Ce dernier n’a pas oublié pour autant les critiques exprimées en septembre lors d’une assemblée extraordinaire de l’Association des commerçants du marché (ACMV) au sujet des conditions à Vevey. Les reproches? Les incessants changements de disposition des exposants, l’ambiance générale, une certaine indifférence des autorités et le trop grand nombre de marchands itinérants occasionnant une belle anarchie dans les travées.

Proposition avait même été faite de maintenir le marché à La Tour-de-Peilz le samedi. Refusée, à une assez large majorité. Mais la Municipalité a entendu le coup de semonce: «Nous travaillons à faire évoluer le règlement, assure Étienne Rivier. Il est question de limiter le nombre d’itinérants le samedi et de réserver le mardi aux stands fixes. Les mêmes itinérants devraient s’inscrire à l’avance, s’annoncer en cas d’absence et respecter les horaires d’arrivée et de départ. Et comme convenu, dans le cadre des discussions à venir au printemps sur le réaménagement de la place du Marché, nous intégrerons un représentant des marchands.»

«Si les promesses ne sont pas tenues, rien ne nous empêche de repartir à La Tour!» Pascal Zbinden, marchand fixe

Le municipal n’envisage toutefois pas de modifications avant la fin de l’année, «faute de temps et en raison de la préparation de la foire de la Saint-Martin du 12 novembre». La mise en place du dispositif pour les itinérants nécessite par ailleurs des moyens logistiques et informatiques, «si bien qu’il ne pourra être opérationnel qu’au début de l’année 2020 au plus tôt», ajoute l’Association Sécurité Riviera, chargée d’élaborer la proposition. Dès lors, aucun emplacement ne sera attribué aux marchands itinérants jusqu’à la fin de cette année.

Nouveau marché à La Tour?

Les marchands contactés oscillent entre optimisme et prudence. Le boulanger Rolf Chapuis résume: «Je demande à voir.» Pascal Zbinden, stand de minéraux et bijouterie, ajoute: «C’est de la musique d’avenir. La promesse la plus immédiate a été tenue puisque la place a été libérée, mais pour le reste, on verra.» Nicolas Flotron, président de l’ACMV, note que «la plupart des marchands se réjouissent du retour à Vevey» et voit d’un bon œil les pistes de la Municipalité. Mais Pascal Zbinden prévient: «Si les promesses ne sont pas tenues, rien ne nous empêche de repartir à La Tour-de-Peilz!»

Le fleuriste François Vodoz planche carrément sur la création d’un marché boéland. «J’ai été approché par des marchands. J’ai tâté le terrain sur Facebook, et sur les 400 personnes qui ont répondu à mon sondage, 99,9% approuvent l’idée. Du coup je réfléchis à un petit marché avec quelques stands de qualité, mais sans volonté de concurrencer Vevey.» Certains marchands fidèles y voient tout de même un sale coup. «Ce n’est pas contre Vevey, c’est pour La Tour-de-Peilz, se défend François Vodoz. Cette année a montré qu’il y avait une demande chez les gens de La Tour et des communes des hauts, avec un public plus jeune et familial qu’à Vevey. Tout cela fera l’objet d’un dossier bien construit et discuté avec la Municipalité de La Tour.»