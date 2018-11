Propos homophobes: Jean-Marie Le Pen condamné

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné mercredi le fondateur du Front national, Jean-Marie Le Pen, à 800 euros d'amende pour des propos homophobes tenus en plusieurs occasions. Il est en outre tenu de verser 11'000 euros aux parties civiles.

Coutumier de ce genre de propos, l'ancien dirigeant du FN, 90 ans, alors hospitalisé, n'avait pas assisté à son procès début octobre. Le ministère public avait requis 8000 euros (9000 francs) d'amende avec possibilité d'emprisonnement en cas de non-paiement.

Propos homophobes réitérés

La procureure avait reproché au vieux dirigeant d'extrême droite d'«attiser la haine» et d'exhorter «à la mise au ban des homosexuels». Alors qu'il était député européen, Jean-Marie Le Pen avait dit en mars 2016 que «la pédophilie (avait) trouvé ses lettres de noblesse (...) dans l'exaltation de l'homosexualité», dans son «Journal de bord» vidéo sur son blog. Ce qui lui vaut d'être condamné pour injure.

En décembre 2016, il avait dit au «Figaro», à propos de la représentation des homosexuels au sein du FN: «Les homosexuels, c'est comme le sel dans la soupe: s'il n'y en a pas assez c'est un peu fade, s'il y en a trop c'est imbuvable.» Une injure mais aussi une provocation à la haine, selon le tribunal.

En avril 2017, il avait dit à propos de la présence du compagnon du policier Xavier Jugelé, tué dans un attentat djihadiste sur les Champs-Elysées: «Je pense que cette particularité familiale doit être tenue à l'écart de ce genre de cérémonie, qui gagnerait d'ailleurs à plus de discrétion.» Pour cela, il a été condamné pour injure à une peine de 40 jours-amende à 10 euros, ainsi qu'à verser 5000 euros de dommages et intérêts à l'époux de M. Jugelé, Étienne Cardiles, partie civile, et 2000 euros au titre des frais de justice.

L'avocat de Jean-Marie Le Pen, Frédéric Joachim, a indiqué qu'il allait faire appel. (ats/nxp)