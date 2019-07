Protestations contre l'assassinat des défenseurs des droits

Des milliers de manifestants se sont rassemblés vendredi en Colombie pour protester contre l'assassinat de centaines de militants des droits de l'homme et ex-guérilleros depuis la signature en 2016 du traité de paix avec la guérilla des Farc.

Les manifestants ont défilé dans les grandes villes du pays avec pour slogan «Défendons la paix». 462 militants ont été tués depuis 2016, selon le Défenseur du peuple, entité publique chargée de la protection des droits de l'homme.

La justice attribue ces assassinats aux cartels de la drogue ou aux rebelles paramilitaires de l'Armée nationale de libération ainsi qu'aux forces armées de l'Etat. «Ils nous tuent, mais nous avons planté les graines de la vie et de la dignité», a déclaré Luis Acosta, membre d'un groupe de défense des droits des indigènes, qui défilait à Bogota où la place Bolivar était noire de monde.

Président colombien hué

Le président colombien Ivan Duque a rejoint un rassemblement dans la ville portuaire de Carthagène des Indes, au nord du pays, mais a été hué par une partie de la foule, d'après des vidéos postées sur les réseaux sociaux. «Aujourd'hui, nous sommes unis dans un combat contre la violence et le trafic de drogue qui a nourri des groupes armés qui ont attaqué des leaders sociaux de notre pays», avait dit Ivan Duque un peu plus tôt. L'appel à manifester a été lancé après l'assassinat de la militante Maria del Pilar Hurtado le mois dernier dans le nord de la Colombie. Une vidéo de son fils en pleurs près de son cadavre a été largement relayée dans le pays.

Banderoles des Farc brandies

Certains manifestants ont brandi des banderoles des Farc, l'ex-guérilla désarmée devenue parti politique de gauche depuis l'accord de paix avec les autorités en 2016 qui a mis fin à plus de cinquante ans de conflit armé. Le groupe a critiqué le manque de garanties sécuritaires pour ses membres après la signature du pacte et assure que 140 anciens membres de la guérilla et 31 de leurs proches ont été tués depuis 2016.

Selon l'ONG internationale Front Line Defenders, la Colombie est le pays où a été commis en 2018 le plus grand nombre d'assassinats de défenseurs des droits humains. lv/gma/tom/rbu/jbn/lch (afp/nxp)