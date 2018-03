Puigdemont arrêté: des affrontements ont éclaté

Des milliers de militants indépendantistes catalan ont affronté la police dimanche à Barcelone après l'arrestation de l'ex-président Carles Puigdemont, sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne, cinq mois après qu'il eut fui son pays.

A l'appel d'un groupe radical, les Comités de défense de la République (CDR), les manifestants ont tenté d'approcher de la préfecture de Barcelone et les policiers catalans les ont contenus à coups de matraque et en tirant en l'air. Cinquante personnes ont été blessées légèrement dans les affrontements, selon le service de secours de la ville.

???????????????? #Spain: At the moment there are violent clashes between the police and supporters of the former president of #Catalonia #Puigdemont in #Barcelona. He was arrested by the police in #Germany today. Spanish Police have already fired warning shots that evening! pic.twitter.com/BHUJVYKDFt