Puigdemont de retour à Barcelone le 23 janvier?

Catalogne La campagne électorale s'est achevée mardi en Catalogne, avec le leader indépendantiste Puigdemont qui est toujours en prison à Bruxelles. Plus...

Belgique La fin de la procédure contre l'ex-président catalan est la conséquence du retrait à Madrid des mandats d'arrêt. Plus...

Espagne Les indépendantistes doivent surmonter leurs divisions et faire face à l'intransigeance de Madrid pour former un gouvernement. Plus...