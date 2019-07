Pyongyang a lancé «un nouveau type d'arme»

Les missiles que la Corée du Nord a tirés jeudi sont «un nouveau type d'arme tactique guidée», a déclaré vendredi l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a «personnellement organisé et dirigé» l'essai.

Le test constitue «un avertissement solennel aux militaires bellicistes sud-coréens», a précisé KCNA. L'annonce de l'agence officielle se réfère au lancement jeudi par la Corée du Nord de deux missiles à courte portée qui se sont abattus en mer du Japon.

Kim Jong-un a été «satisfait» du résultat de ce test, selon KCNA. Il s'agissait du premier tir de missiles depuis la rencontre le 30 juin entre le président américain Donald Trump et Kim Jong-un dans la zone démilitarisée (DMZ), qui sépare la Corée du Sud et la Corée du Nord. MM. Trump et Kim avaient alors décidé la reprise des discussions entre Washington et Pyongyang sur la dénucléarisation de la péninsule, qui étaient au point mort depuis plusieurs mois. Les pourparlers n'ont cependant pas repris depuis.

Manoeuvres américano-coréennes

Pyongyang a prévenu que la tenue prévue en août d'exercices militaires conjoints des forces américaines et sud-coréennes pourrait empêcher la reprise des négociations avec Washington sur le potentiel nucléaire de la Corée du Nord.

Dans ce contexte, KCNA a rapporté vendredi que Kim Jong-un avait critiqué l'attitude de Séoul. Les responsables sud-coréens «ont un comportement très étrange de double jeu», parlant de paix mais mettant en service «en coulisses des armes offensives ultra-modernes» et «effectuant des exercices militaires conjoints», a déclaré Kim Jong-un selon l'agence officielle.

Le «principal responsable» sud-coréen - sans doute une référence au président sud-coréen Moon Jae-in - «ne doit pas faire l'erreur d'ignorer l'avertissement de Pyongyang», a prévenu Kim Jong-un, toujours selon KCNA.

L'état-major interarmées sud-coréen a annoncé jeudi que deux missiles avaient été tirés peu après l'aube depuis Wonsan, sur la côte orientale de la Corée du Nord. L'un a parcouru 430 kilomètres avant de s'abîmer en mer, l'autre, qui semblait être «un nouveau type de missile», a parcouru 690 kilomètres. (ats/nxp)