Pyongyang accepte de dialoguer mardi avec Séoul

Pyongyang a accepté vendredi la proposition sud-coréenne de discussions bilatérales. Le Nord et le Sud s'entretiendront officiellement mardi 9 janvier, a annoncé le ministère sud-coréen de l'Unification après avoir reçu un fax de son voisin.

Les discussions débuteront mardi et seront notamment consacrées à la participation d'une délégation nord-coréenne aux Jeux olympiques de Pyeongchang le mois prochain. Elles porteront aussi sur «d'autres sujets d'intérêt commun», a précisé le porte-parole du ministère de l'Unification, Baik Tae-hyun.

???? South Korea: Seoul and Pyongyang to hold first talks in 2 years next week: South Korean Unification Ministry spokesperson Baik Tae-hyun confirmed holding high-level talks with North Korea next Tuesday. | Ruptly TV pic.twitter.com/vCCqYp3U7R