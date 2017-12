Pyongyang préparerait un lancement de satellite

«Nous avons récemment appris par différents canaux que le Nord a achevé un nouveau satellite appelé Kwangmyongsong-5», a déclaré une source gouvernementale au quotidien Joongang Ilbo de mardi.

«Son projet est de mettre sur orbite un satellite équipé de caméras et d'instruments de télécommunication», a-t-elle ajouté. Les renseignements sud-coréens pensent que ce satellite pourrait être propulsé d'un lanceur mobile, et non du site de lancement habituel de Sohae.

Yonhap notes NK gave no notice to int'l organizations that a satellite launch is coming: prior to launching Kwangmyongsong-4 on Feb 7, 2016, NK did give notice to Int'l Maritime Organization 5 days prior. Most think this one wil be Kwangmyongsong-5.https://t.co/TeJTeYiwsJ