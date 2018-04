Pyongyang prêt à abandonner le nucléaire?

La Corée du Nord a informé pour la première fois les Etats-Unis qu'elle était prête à discuter de dénucléarisation de la péninsule coréenne. Un sommet doit se tenir d'ici à la fin mai entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Des contacts secrets et directs ont eu lieu récemment entre les deux gouvernements au cours desquels les représentants de la république populaire démocratique de Corée ont directement relayé ce message à leurs interlocuteurs américains, a indiqué dimanche un haut responsable du gouvernement des Etats-Unis, sous couvert d'anonymat.

L'administration américaine s'en remettait jusque-là aux assurances transmises par la Corée du Sud, qui a fait office d'intermédiaire entre Pyongyang et Washington. «Les Etats-Unis ont la confirmation que Kim Jong-un est disposé à discuter de la dénucléarisation de la péninsule coréenne», a ajouté un second responsable de l'administration Trump.

Sommet historique

L'incertitude entoure en revanche ce que Pyongyang entend par «dénucléarisation de la péninsule». Washington la définit pour sa part comme l'abandon du programme nucléaire militaire nord-coréen.

La RPDC a indiqué au fil du temps qu'elle envisagerait la possibilité de renoncer à son arsenal nucléaire si Washington retire ses troupes de Corée du Sud - où sont stationnés quelque 28'500 soldats américains - et replie son «parapluie nucléaire» qui étend à la Corée du Sud et au Japon ses capacités de dissuasion.

Le sommet historique et inédit en préparation entre le président américain et le dirigeant nord-coréen - à l'initiative de Kim Jong-un et que Donald Trump dit attendre «avec impatience» - doit se tenir d'ici à la fin du mois de mai. Mais pour l'instant, du moins officiellement et publiquement, la Corée du Nord maintient le silence sur ce projet. (ats/nxp)