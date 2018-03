Pyrénées: Paris veut réintroduire 2 ours

«Nous ne pouvons pas nous résoudre à voir disparaître l'ours brun des Pyrénées, sous nos yeux. Je mesure bien le défi que représente pour le monde agricole la cohabitation avec les activités humaines, mais nous devons montrer notre détermination à sauver la biodiversité, en France et dans le monde», a déclaré mardi le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot dans un communiqué.

«J'ai décidé de passer à l'offensive parce qu'il ne reste que deux mâles» dans les Pyrénées-Atlantiques, «dont Cannellito, fils de Cannelle», la dernière représentante de l'ours de souche des Pyrénées tuée par un chasseur en 2004, avait expliqué peu avant le ministre dans le quotidien «Le Parisien».

Une décision «incompréhensible» et «prise sans aucune concertation préalable avec les éleveuses et les éleveurs» de la région, a déploré le syndicat agricole de la Confédération paysanne dans un communiqué.

689 victimes

«La quarantaine d'ours recensés» dans le département de l'Ariège «a provoqué 689 victimes, le chiffre le plus élevé depuis la réintroduction des ours dans les Pyrénées», affirme le syndicat.

Mais pour Alain Reynes, le directeur de l'association du pays de l'Ours en Haute-Garonne (sud-ouest), «il y avait urgence», même si «les opposants ne vont pas manquer de se manifester». «Les conditions de la cohabitation sont réunies, les dégâts ont toujours été plutôt faibles et bien indemnisés», a-t-il déclaré.

Le directeur de WWF France, Pascal Canfin, a aussi favorablement accueilli cette annonce «attendue depuis plusieurs années».

En 1996-97, trois ours slovènes avaient été lâchés non loin de la frontière avec l'Espagne. Puis en 2006, cinq autres ours avaient été réintroduits.

Le nombre des ours est évalué à 39 dans les Pyrénées, selon les derniers chiffres officiels datant de 2016. Mais seuls deux mâles vivraient dans les Pyrénées occidentales, la grande majorité des individus ayant été recensés dans le centre du massif.

Plus de vingt ans après la réintroduction, la présence du plantigrade et surtout la question sensible de nouveaux lâchers sur les versants français continuent de diviser. Les éleveurs protestent en particulier contre les attaques de troupeaux attribuées aux ours.

Nicolas Hulot avait réclamé la semaine dernière devant les députés un «sursaut d'indignation» pour défendre la faune et la flore de la planète, déplorant le fait que la biodiversité, «tout le monde s'en fiche». (afp/nxp)