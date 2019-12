«Qatar Charity ne cache rien. Tout est transparent»

Qatar Charity est l’une des plus importantes organisations humanitaires opérant aux quatre coins de la planète. C’est aussi une ONG controversée, accusée de faire le jeu de l’islamisme radical en Europe et en Suisse. Son directeur exécutif, Yousef bin Ahmed Al-Kuwari, était à Genève pour participer aux travaux du Forum mondial sur les réfugiés. Il s’explique pour la première fois.

L’image de votre organisation a été ternie en Europe avec la publication d’articles et de livres qui mettent en cause votre implication dans le financement de l’islam politique et le soutien aux Frères musulmans. Contestez-vous les faits?

Le procès qui nous est fait est totalement injuste mais il ne nous surprend pas. Les ONG servent souvent de bouc émissaire. Elles sont une cible facile en cas de conflit ou de désaccord politique. Il faut contextualiser les choses qui ont été présentées de manière entièrement fausse et trompeuse. On a dessiné le portrait d’une organisation qui agit de concert avec l’État du Qatar pour influencer l’islam d’Europe. La réalité est tout autre. Avec ses 29 bureaux répartis à travers le monde, Qatar Charity intervient dans plus de 50 pays. Nous avons signé plus de 77 accords de partenariats stratégiques avec des agences comme le HCR, l’OIM, l’Unicef, le BCAH et l’UNRWA pour trouver des solutions durables aux problèmes des populations vulnérables. Au cours des dix dernières années, nous avons dépensé plus de 1,7 milliard de dollars en aide humanitaire et au développement dans plus de 70 pays, et avons déployé 70 millions d’euros dans des projets en Europe, ce qui représente moins de 5% de la totalité de nos dépenses.

Justement, ce qui coince, ce sont ces dépenses en Europe…

Il n’y a rien de caché. Tous nos projets en Europe sont documentés. Nous opérons en toute transparence et toujours en accord avec les autorités. Nous suivons des procédures rigoureuses. Notre politique de partenariat et de financement stipule que nous faisons signer à toutes les entités que nous finançons une obligation de respect des mesures internationales de lutte contre le blanchiment d’argent et de lutte contre financement du terrorisme. En France, nous avons financé partiellement ou totalement 22 projets. Nous sommes bien loin des 2400 mosquées et plus de 6000 lieux islamiques et centres recensés dans tout le pays.

Et les projets en Suisse?

Nous suivons là aussi les mêmes règles. Dans tous les cas nous n’avons fait que répondre à une demande directe d’aide adressée à notre organisation. Toutes les transactions qui ont suivi ont été faites de manière entièrement légale et transparente. Nous sommes la seule ONG au Moyen-Orient à avoir consolidé nos listes de partenaires avec la base de Thomson Reuters pour identifier les entités et personnes à risque. Nous sommes l’une des rares ONG à utiliser des systèmes ultramodernes pour identifier et éviter les risques relatifs aux activités humanitaires dans les zones sensibles.

Alors que répondez-vous à ceux qui vous accusent d’avoir joué les pompiers pyromanes en Syrie à travers l’aide portée à des groupes islamistes?

J’ignore de quoi vous parlez. En Syrie nous sommes l’une des ONG les plus importantes présentes sur le terrain. Notre travail est reconnu par la communauté internationale. Selon l’interface FTS, service de surveillance financière géré par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU, Qatar Charity est l’une des organisations qui a fourni le plus d’aide humanitaire depuis 2012. Parmi tous les donateurs, nous sommes en 3e place.

Reconnaissez-vous des dérives ou des parcours personnels qui peuvent nourrir le doute?

Notre organisation repose sur le principe de gouvernance grâce à un nombre d’outils, de règles et de pratiques qui assurent que les activités servent uniquement la mission principale de l’organisation et non les motifs d’individus et de personnes liées à l’organisation. Toute action prise en dehors du cadre de gouvernance est condamnée.

Soutien à l’islam politique épinglé

Qatar Charity est l’une des principales ONG d’aide au développement et d’aide humanitaire au Moyen-Orient. Dans les pays les plus touchés par les conflits ou par la pauvreté, tels que le Yémen et la Syrie, elle figure parmi les principaux contributeurs. Les agences des Nations Unies et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires entretiennent des liens étroits avec cette organisation qui comprend de nombreuses antennes dans le monde.

Dans leur livre «Qatar Papers», publié en avril dernier, Georges Malbrunot et Christian Chesnot affirment que Doha, via Qatar Charity, a investi plusieurs millions d’euros, dont 30 en France, dans près de 140 projets à travers l’Europe, pour y développer un islam politique proche des Frères musulmans.

Parmi les projets pointés du doigt figurent le Musée des civilisations de l’islam à La Chaux-de-Fonds et plusieurs centres socioculturels à Lausanne et à Bienne. Les deux journalistes soutiennent également que Qatar Charity ne s’est pas contentée d’envoyer de l’aide humanitaire en Syrie, mais qu’elle a aussi soutenu les islamistes qui combattent Bachar el-Assad. Cinq ressortissants qatariens sont classés dans la liste noire des organisations et des personnes liées au terrorisme éditée par le Conseil de sécurité de l’ONU. Ils sont tous soupçonnés d’avoir financé des organisations terroristes, essentiellement Al-Qaida ou Jabhat al-Nosra. A.J.