Quand le nouveau délai accordé à Londres rend l’Europe «baroque»

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les Vingt-Sept ont accordé un nouveau délai au Royaume-Uni. Sa sortie de l’Union européenne (UE) n’est plus fixée à ce vendredi 12 avril mais au… 31 octobre. Conséquence immédiate: les Britanniques vont devoir organiser des élections européennes (qui se déroulent du 23 au 26 mai), sauf si – scénario peu probable – Theresa May parvient, au terme d’un quatrième vote, à faire adopter son accord de sortie de l’Union par le parlement d’ici là.

Les nouveaux députés européens britanniques ne seront en principe là que pour les quatre mois qui séparent l’installation du nouveau parlement, le 2 juillet, de l’échéance. Fallait-il, alors, laisser ces «intérimaires» jouer leur plein rôle de législateur?

Lundi dernier, la jeune ministre des Affaires européennes française Amélie de Montchalin s’interrogeait: «Quel serait le devenir des députés qui sortiraient de ces élections – si elles sont organisées – s’ils ne vont pas siéger?» Erreur! Les conclusions du Conseil européen sont limpides: le Royaume-Uni conserve «tous ses droits et obligations». Pas question d’une demi-participation.

Emmanuel Macron espère toujours que les Britanniques auront la sagesse de se soustraire à l’épreuve de ces élections. À son départ du sommet, il déclarait: «Cela a un caractère un peu baroque d’aller expliquer trois ans après un vote qui consiste à dire qu’on veut quitter l’Union, d’organiser des élections européennes.» Il venait de connaître un grand moment de solitude en plaidant, en vain, pour une «deadline» plus rapprochée qui aurait permis d’accroître la pression sur Westminster, quitte à ce que les Britanniques sortent sans accord.

Équilibres modifiés

Au Parlement européen, l’équipe chargée de faire les «projections» de sièges pour le prochain mandat a déjà changé ses hypothèses. La prochaine projection, qui sera publiée le 18 avril, va «réincorporer» les 72 sièges britanniques, confirme Neil Corbett, un porte-parole de l’institution.

De quoi modifier les équilibres politiques sur la base desquels seront choisis en juillet les prochains présidents du Parlement et de la Commission européenne. On prévoyait un effondrement du groupe socialiste mais, avec le renfort d’une vingtaine de députés travaillistes britanniques supplémentaires, il pourrait remonter (presque) au niveau des chrétiens-démocrates du PPE. Des chrétiens-démocrates qui, eux, ne peuvent pas compter sur l’apport des tories, lesquels ont quitté le parti en 2006 pour créer leur propre formation, l’ECR, où siègent actuellement les populistes polonais et hongrois, et peut-être demain les Italiens de la Ligue du Nord. «Le PPE est furieux», indique une source parlementaire. L’élection du président de la Commission est pour l’instant fixée au 16 juillet.

Que se passerait-il si, les députés britanniques quittant le navire d’ici à la fin de l’année, le futur président de la Commission perdait sa «majorité»? «Le concept de majorité comme on le connaît dans les parlements nationaux n’existe pas vraiment ici», note Didrik de Schaetzen, le porte-parole de l’alliance des libéraux et démocrates européens (ALDE). Il faut dire que l’ALDE n’a «pas de position commune concernant le Brexit, mais pas de divergence non plus», précise-t-il.

À son départ de Bruxelles, le président Macron voulait voir le bon côté des choses. «Pourquoi le 31 octobre? Pour nous assurer que lorsque la prochaine Commission européenne prendra ses fonctions, nous aurons traité le sujet. Elle s’installera le 1er novembre prochain». Mais les Vingt-Sept n’ont pas officiellement exclu de reporter le report.

(24 heures)