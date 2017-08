Quarante morts dans un glissement de terrain

Quarante personnes ont été tuées mercredi dans un glissement de terrain dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC). La boue a englouti un village des pêcheurs en Ituri sur le versant occidental du lac Albert.

Des pans d'une montagne se sont affaissés «sur un camp des pêcheurs à la suite d'une forte pluie qui a provoqué un glissement de terrain sur le bord du lac. Il y a eu quarante morts» dans la localité de Tora, a déclaré à l'AFP Pacifique Keta, vice-gouverneur de la province de l'Ituri.

«Hier (mercredi), nous avons enterré 28 corps et aujourd'hui nos services vont enterrer 12 autres», a-t-il précisé. «Quatre rescapés blessés dans cet accident sont admis dans nos services», a déclaré de son côté Hervé Isamba, médecin directeur de l'hôpital de Tshomia dont dépend le village de Tora en Ituri.

Des précédents

La pêche sur le lac Albert est l'une des principales activités économiques en Ituri, région frontalière de l'Ouganda. Riche en or, l'Ituri a été le théâtre de violences inter communautaires attisées par des milices pendant la deuxième guerre du Congo (1998-2003).

La RDC a connu dans le passé d'autres glissements de terrain meurtriers. En mai 2010, une coulée de boue qui a traversé le village de Kibiriga dans l'est du pays avait fait 19 morts et 27 disparus. En février 2002, une cinquantaine de personnes avaient trouvé la mort dans une coulée de boue et de pierres provoquée par de fortes pluies à Uvira (est), faisant 2500 sans-abris.

En Sierra Leone, plus de 300 personnes - dont au moins 105 enfants- sont mortes lundi à Freetown, dans des inondations catastrophiques et glissemements de terrain. (ats/nxp)