Quatre militaires indiens tués dans une fusillade

Au moins quatre soldats indiens ont péri lundi dans des affrontements avec des insurgés dans le Cachemire indien, quatre jours après l'attentat suicide qui y a tué 41 paramilitaires, a annoncé un responsable de la police.

Un militaire et un civil ont également été grièvement blessés dans cette fusillade, survenue alors que l'armée réalisait une opération dans le district de Pulwama où avait eu lieu l'attentat jeudi.

«Quatre soldats sont morts dans la fusillade et un autre a été blessé», a déclaré à l'AFP sous couvert de l'anonymat un haut responsable de la police. Il a précisé que les militaires avaient effectué des tirs de semonce mais que les insurgés avaient riposté, entraînant une fusillade nourrie dans ce secteur situé à une quarantaine de kilomètres au sud de Srinagar. Il a ajouté que les insurgés avaient vraisemblablement pris la fuite.

Les forces indiennes ont déclenché une vaste chasse à l'homme pour retrouver les activistes soupçonnés d'avoir fomenté l'attentat suicide de jeudi, qui était la plus meurtrière attaque depuis le début de l'insurrection dans cette région poudrière disputée avec le Pakistan.

«Faire payer le prix fort»

Revendiquée par un groupe islamiste basé au Pakistan, elle a frappé jeudi après-midi un convoi transportant quelque 2500 paramilitaires de la Central Reserve Police Force (CRPF) de retour de congés. Le Premier ministre Narendra Modi a promis de «faire payer le prix fort» aux responsables de l'attentat.

L'Inde reproche au Pakistan de laisser l'organisation Jaish-e-Mohammed (JeM), qui a revendiqué l'attaque, opérer en toute liberté sur son territoire et s'en servir comme base arrière dans son combat contre New Delhi.

Région himalayenne revendiquée par les deux nations depuis la fin de la colonisation britannique en 1947, le Cachemire est divisé de facto entre ces frères ennemis d'Asie du Sud. Les forces indiennes dans la partie sous contrôle de New Delhi sont estimées à un demi-million d'hommes, ce qui en fait l'une des zones les plus militarisées du monde. L'Inde accuse de longue date le Pakistan de soutenir en sous-main les infiltrations et la rébellion armée, ce qu'Islamabad a toujours démenti. (afp/nxp)