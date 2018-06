Quatre morts et près de 700 migrants secourus

Quatre migrants ont été retrouvés morts et près de 700 autres secourus vendredi près des côtes du sud de l'Espagne, à deux jours de l'arrivée prévue de l'Aquarius à Valence, ont annoncé les services de secours espagnols.

Visibilité «très mauvaise»

Selon un porte-parole du service de sauvetage en mer, ces migrants ont été localisés dans la zone du détroit de Gibraltar et dans celle de la mer d'Alboran entre le Maroc et l'Espagne, où la «visibilité est très mauvaise».

Au total, 682 migrants à bord de 62 embarcations de fortune ont été secourus. Quatre autres ont été retrouvés morts lors de ces opérations.

Multiplication des décès

Depuis le début de l'année, plus de 9'300 migrants ont atteint les côtes de l'Espagne, troisième porte d'entrée en Europe par la mer derrière l'Italie et la Grèce, selon les données de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Un chiffre qui a doublé par rapport à la même période de l'an dernier.

Le nombre de morts pendant les traversées a lui été multiplié par quatre: 244 décès jusqu'au 10 juin, contre 61 l'an passé sur la même période, selon l'OIM.

L'Espagne doit accueillir dimanche à Valence les 629 migrants secourus au large de la Libye par le navire Aquarius et qui ont été au centre d'une controverse diplomatique ces derniers jours.

