Qui a tué Khashoggi ? Réponse «dans deux jours»

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que les Etats-Unis détermineraient dans les prochains jours qui a tué le Saoudien Jamal Khashoggi, assassiné le 2 octobre au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul.

Parlant à des journalistes à Malibu (Californie), où il a visité samedi des zones ravagées par les incendies, M. Trump a annoncé qu'un «rapport complet» sur le point de savoir «qui l'a fait» serait achevé «dans les deux prochains jours», soit dimanche ou lundi, puis il a mentionné un délai différent, «lundi ou mardi».

In Malibu, @realDonaldTrump tells reporters there will be a "very full report" Tuesday on killing of journalist Jamal Khashoggi. He was briefed by CIA director but said "they haven't assessed anything yet" but also said "its possible" Crown Prince MBS was involved.