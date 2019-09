Quinze ans après Beslan, l'amertume des proches

Des proches des victimes tuées en 2004 dans la prise d'otages de Beslan (Russie), qui avait fait plus de 330 morts dont 186 enfants, ont déclaré dimanche toujours attendre des réponses des autorités russes, accusées de mensonges et d'incompétence.

15 years since the #Beslan school siege today, which saw 186 children & at least 148 adults killed. We bow our heads to the families who lost their loved ones due to this despicable act of terror pic.twitter.com/NQ0AikGX74