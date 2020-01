Rassemblement pour la libération de l'opposante algérienne Louisa Hanoune

Emprisonnée le 9 mai 2019, puis condamnée par un tribunal militaire lors d'un procès expéditif à 15 ans de prison, l'opposante historique algérienne Louisa Hanoune a vu son état de santé se dégrader ces dernières semaines. C'est pourquoi le Comité suisse pour sa libération a pris l’initiative d’organiser un rassemblement de protestation ce samedi 1er février à 10h sur la place de Nations à Genève.

Une délégation se rendra ensuite au Consulat d’Algérie, même si ses portes ne s'étaient pas ouvertes lors de la dernière démarche des soutiens de Louisa Hanoune, en décembre. Dans un communiqué, le comité rappelle que «de nombreux autres militants et responsables politiques, démocratiques, des étudiants, des défenseurs des droits de l’homme, des Moudjahidines ont été arrêtés à sa suite.»

«Le 2 janvier dernier, 76 détenus, dont Lakhda Bouregâa, héros de l’indépendance, ont été libérés, laissant croire à une ouverture du régime. Or des dizaines d’autres personnes sont toujours sous les verrous. Et ces dernières semaines, de nouvelles arrestations ont eu lieu lors des mobilisations populaires qui se poursuivent depuis bientôt un an. En tant que démocrates, il est de notre devoir d’agir pour que tous ces emprisonnés soient libérés et que les charges retenues contre eux soient abandonnées. Il est de notre devoir d’agir pour que la santé et la vie de Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des travailleurs algériens, soient préservées.», conclut ce communiqué

Rassemblement Place des Nations, 10h et à partir de 12h, devant le Consultat d’Algérie (308 bis, rue de Lausanne à Collonge-Bellerive).