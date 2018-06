Réconciliés, Macron et Conte veulent réorganiser l’asile

Le moraliste imposteur

Commentaire

Il y a du chat chez Emmanuel Macron, cette manière de retomber sur ses pieds en souplesse et de faire comme si de rien n’était. À le voir tout sourire vendredi après-midi avec «Giuseppe», on pouvait y croire, malgré sa gestion calamiteuse des jours précédents.



Car en dénonçant trois jours plus tôt le cynisme et l’irresponsabilité du gouvernement italien dans l’affaire du bateau Aquarius, le président français se drapait d’une autorité et d’une vertu morale auxquelles il n’a pas vraiment droit. Pas en matière d’asile.

En dépit d’épisodes comme la jungle de Calais ou les berges du canal Saint-Martin, qui donnent l’image d’un pays sous pression, la France a accueilli relativement peu de réfugiés ces dernières années. Par exemple, depuis la crise des migrations qui a secoué l’Europe en 2015, elle a enregistré un taux de seulement 3,5 requérants d’asile pour 1000 habitants, alors que l’Allemagne ou l’Autriche sont à 16, la Suède à 20, la Hongrie, supposément si peu généreuse, à 21 (et la Suisse à 10)… Cela place la France en dessous de la moyenne européenne.



Certes, Emmanuel Macron peut faire valoir que, depuis l’an dernier, les chiffres sont en forte croissance: 100 000 requérants l’an passé, un record, mais qui reste en deçà de l’effort allemand ou italien.



Dans ces conditions, porter un jugement sur l’attitude du gouvernement italien était une marque d’arrogance, amplifiée par son propre refus d’inviter l’Aquarius dans un port français.

Cela dit, le chat est-il malgré tout retombé sur ses pattes avec les propositions qu’il a formulées vendredi en compagnie de Giuseppe Conte?

S’il fallait résumer leur projet, il consiste en gros à tenter de bloquer la migration hors d’Europe: on muscle les frontières et le contrôle maritime pour dissuader les passeurs, et on exporte dans certains pays africains de transit les centres d’admission des requérants d’asile. Sans doute moyennant espèces sonnantes et trébuchantes…



Au fond, on déplace le problème en amont. Avec l’espoir qu’on parviendra ainsi à diminuer l’intensité des flux. Et si ce n’est pas le cas, le calcul un brin cynique que le chaos sera un peu plus loin, un peu plus au sud…