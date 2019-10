Regain de tension en Irak: déjà 19 morts

La contestation en Irak a pris de l'ampleur jeudi, au troisième jour d'un mouvement pour l'emploi et anticorruption. Celui-ci s'est étendu à de nouvelles villes du Sud, malgré les tirs à balle réelle des forces de l'ordre. Le bilan se monte désormais à 19 morts.

Arrivés par camions et brandissant des drapeaux irakiens, des milliers de manifestants tentaient toujours jeudi après-midi de braver les balles, dans le centre de Bagdad, a constaté un photographe de l'AFP. Certains autres drapeaux portent les noms des imams chiites, d'après la même source, alors que les rues irakiennes se sont couvertes de ces étendards à trois semaines du plus important pèlerinage de l'islam chiite dans le sud irakien.

#AFP

Couvre-feu décrété à Bagdad à compter de 5h du matin "pour véhicules et personnes jusqu'à nouvel ordre"

Jeudi décrété jour chômé pour les fonctionnaires

Les manifs se poursuivent et l'influent leader chiite Moqtada Sadr a appelé ses nombreux partisans à des sit-in pacifiques — sarahbenhaida (@sarahbenhaida) October 2, 2019

Vagues de protestation

Face à eux, les policiers antiémeute et des militaires - qui forment des chaînes humaines aux abords des ministères, notamment du Pétrole - s'efforcaient de les repousser, comme c'est le cas depuis mardi à Bagdad et dans plusieurs villes du Sud, à grands renforts de tirs de grenades lacrymogène mais aussi à balles réelles.

Inédites au regard de leur caractère d'apparence spontanée, ces vagues de protestataires se dirigent vers la place Tahrir, lieu de rendez-vous traditionnel des manifestants dans la deuxième capitale la plus peuplée du monde arabe. Conspuant entre autres chose la corruption, le chômage et les services publics défaillants, ces manifestations sont un test majeur pour le gouvernement d'Adel Abdel Mahdi, qui doit souffler sa première bougie à la fin du mois.

my people are fighting for something no one should ever have to fight for. please keep Iraq in your duas they need it ???????????????? #save_the_iraqi_people #prayforiraq pic.twitter.com/YZQTgVS5CS — ????????? (@falmayahyy) October 2, 2019

Aucun parti ni chef religieux ne revendique

Les autorités, qui dénoncent des «saboteurs» parmi les protestataires, ont déclaré dans la nuit un couvre-feu à Bagdad et dans plusieurs villes du Sud, sans que cela n'entrave l'amplification du mouvement. Jeudi après-midi, Adel Abdel Mahdi, accompagné de ses ministres de l'Intérieur et de la Défense, a visité le commandement militaire à Bagdad, a indiqué son bureau.

A cette heure, aucun parti politique ni aucun chef religieux n'a revendiqué la paternité du mouvement, une rareté dans un pays habitué aux clivages confessionnels. Mercredi soir, toutefois, le leader chiite Moqtada Sadr a appelé ses très nombreux partisans, qui avaient déjà paralysé le pays en 2016 avec des manifestations à Bagdad, à organiser des «sit-ins pacifiques».

S'ils se joignent effectivement aux rangs des manifestants qui n'a cessé de grossir au fil de la journée, ils pourraient changer la donne dans les affrontements qui éclatent généralement en fin d'après-midi pour continuer jusqu'à l'aube.

La quasi-totalité du Sud

A défaut d'une filiation claire, le mouvement apparaît marqué du point de vue géographique: tandis que Bagdad et le sud s'embrasent, le calme prévaut au nord et à l'ouest de Bagdad, principalement sunnites et récemment ravagés par la guerre contre le groupe Etat islamique (EI), ainsi qu'au Kurdistan autonome.

Dans la seule province de Zi Qar, dont le chef-lieu est Nassiriya, 11 personnes ont été tuées depuis mardi - dix manifestants et un policier -, selon la Commission gouvernementale des droits humains. Six autres manifestants ont été tués dans le Sud et deux à Bagdad, tandis que plus de 1000 personnes - manifestants et forces de l'ordre - ont été blessées à travers l'Irak, de même source.

Outre l'instauration vaine jusque-là d'un couvre-feu, internet, d'où sont partis les appels à manifester, a été coupé dans une grande partie du pays. Malgré ces obstacles, pour le troisième jour consécutif, les protestataires cherchent à prendre la place Tahrir, séparée de l'ultrasensible Zone verte - où siègent les principales institutions du pays - par le pont al-Joumhouriya, bouclé par les forces de l'ordre.

Pour éviter qu'ils ne rejoignent la Zone verte, où est également installée l'ambassade américaine, les autorités ont refermé ce secteur qui avait été rouvert aux Irakiens en juin seulement, après 15 années de repli derrière murs et barbelés. La municipalité de Bagdad a en outre déclaré jeudi jour chômé pour les fonctionnaires, ce qui pourrait permettre aux forces de l'ordre de renforcer leur quadrillage de la mégalopole de neuf millions d'habitants.

Les manifestants, eux, n'en démordent pas: ils veulent des services publics fonctionnels dans un pays en pénurie d'électricité et d'eau potable depuis des décennies, des emplois pour les jeunes alors qu'un sur quatre est au chômage, et la fin de la corruption qui a englouti en 16 ans plus de quatre fois le budget de l'Etat, soit 410 milliards d'euros. (ats/nxp)