Regain de tension en Irak, neuf morts en 24 heures

Neuf personnes ont été tués et des centaines blessés en 24 heures en Irak. Des milliers de manifestants réclamant services et emplois ont défilé de nouveau mercredi face à des forces antiémeutes qui tirent à balles réelles malgré des appels au calme.

Le gouvernement d'Adel Abdel Mahdi mis en place il y a quasiment un an semble avoir fait le choix de la fermeté face à son premier test populaire, sans toutefois que cela ne décourage les manifestants qui affluent toujours en soirée vers les points de ralliement à Bagdad et dans plusieurs villes du Sud.

Chaos dans la capitale

Huit manifestants et un officier ont été tués par balles mardi et mercredi à Bagdad et dans la ville de Nassiriya (sud), selon des responsables qui n'ont pas précisé l'origine des tirs. En divers quartiers de la capitale, des manifestants ont brûlé des pneus, coupant des axes routiers importants, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les manifestants cherchent à converger vers l'emblématique place Tahrir dans le centre de Bagdad, point de rendez-vous traditionnel des manifestants, séparé de l'ultrasensible Zone verte par le pont al-Joumhouriya bouclé par les forces de l'ordre.

my people are fighting for something no one should ever have to fight for. please keep Iraq in your duas they need it ???????????????? #save_the_iraqi_people #prayforiraq pic.twitter.com/YZQTgVS5CS