Rencontre au sommet entre Trump et Poutine

L'heure du face-à-face a enfin sonné. Les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine se retrouvent lundi à Helsinki pour un sommet extrêmement attendu. Leurs mots, mais aussi le moindre de leurs faits et gestes, seront scrutés à la loupe.

De la Syrie à la Crimée, nombre de diplomates et d'analystes redoutent que le versatile milliardaire américain ne fasse une série de concessions à l'homme fort du Kremlin. «C'est une bonne chose de se rencontrer. Je crois aux rencontres», a déclaré sur CBS le président américain, tout en assurant avoir des «attentes limitées».

Donald Trump est arrivé dimanche soir à Helsinki. Vladimir Poutine, qui est attendu en fin de matinée après avoir assisté à Moscou à la victoire de la France en Coupe du monde de football, est, lui, resté bouche cousue sur ses attentes, ses objectifs et sa stratégie.

«L'état des relations bilatérales est très mauvais», a seulement concédé son conseiller Yuri Ushakov. «Nous devons commencer à les rétablir».

La Syrie en bonne place

La Syrie figurera en bonne place dans les débats. Le président américain est impatient de prendre ses distances avec ce conflit et de retirer les troupes américaines présentes sur place. La Russie, à l'inverse, présent militairement sur place depuis 2015 en soutien au régime du président syrien Bachar el-Assad, entend plus que jamais y jouer les premiers rôles.

Les deux hommes ont rendez-vous en début d'après-midi au palais présidentiel. Au programme: un face-à-face avec leurs seuls interprètes, un déjeuner de travail avec leurs équipes et une conférence de presse commune.

Donald Trump a déjà rencontré Vladimir Poutine, mais le format de la rencontre fait du face-à-face d'Helsinki un rendez-vous à part. Le sommet est la dernière étape d'un voyage d'une semaine en Europe au cours de laquelle le magnat de l'immobilier a tiré à boulets rouges sur ses alliés, Allemagne en tête, tout se tenant soigneusement à l'écart de toute critique à l'encontre du président russe.

Il entretient par ailleurs depuis plusieurs semaines l'ambiguïté sur la Crimée, refusant d'exclure explicitement la reconnaissance de son annexion par la Russie.

Une vieille tradition

C'est une tradition qui remonte à la guerre froide. En cas de friture sur la ligne, présidents américain et russe se donnent rendez-vous à Helsinki. Il s'agit du quatrième sommet de cette nature tenu dans la capitale finlandaise depuis plus de quatre décennies, après ceux de Gerald Ford et Léonid Brejnev en 1975, George Bush et Mikhaïl Gorbatchev en 1990, Bill Clinton et Boris Eltsine en 1997.

Pour MM. Trump et Poutine, la situation est très différente. L'URSS appartient à l'histoire; Donald Trump s'aliène les alliés européens de Yalta; la Russie est à couteaux tirés avec les Occidentaux; la Finlande n'a jamais été aussi proche des Etats-Unis et de l'OTAN.

Helsinki, véritable nid d'espions à partir des années 1950, a servi à de multiples reprises de terrain neutre aux dirigeants américains et soviétiques, puis russes. «La Finlande offrait ses bons offices durant la guerre froide. Sa neutralité consistait à jeter des ponts [entre Est et Ouest] et marquer sa neutralité dans les relations entre grandes puissances», rappelle pour l'AFP Teija Tiilikainen, directrice de l'institut finlandais des affaires internationales.

Accords d'Helsinki

C'est à Helsinki que sont signés, le 1er août 1975, les accords du même nom, réputés avoir contribué à la chute du rideau de fer et paraphés par Gerald R. Ford et Léonid Brejnev. Le texte impose aux grandes puissances de respecter les frontières de 1945, telles que Roosevelt, Staline et Churchill les ont tracées à Yalta.

En 1990, un an avant la chute du bloc soviétique, la Finlande organise le dernier sommet URSS/Etats-Unis de l'ère soviétique, avec le président George Bush et son homologue Mikhaïl Gorbatchev. «La Finlande s'est toujours affirmée comme refusant la logique des blocs et elle a joué un grand rôle dans la désescalade», confie une source diplomatique à l'AFP.

La dernière grande rencontre entre un président russe et un président américain à Helsinki a eu lieu en 1997, avec Bill Clinton et Boris Eltsine. Ce sommet s'est soldé par plusieurs avancées, notamment le contrôle des armements et l'ouverture de l'OTAN aux anciens satellites de l'Union soviétique. (ats/nxp)