Reprise des pourparlers intersyriens à Genève

Geir O. Pedersen, l’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie, vient d’adresser un courrier aux membres du Conseil de sécurité pour leur annoncer la reprise du processus de Genève. Fondé sur la mise en œuvre de la résolution 2254, il prévoit d’établir une nouvelle Constitution pour ouvrir la voie à des élections «libres, et équitables sous l’égide des Nations Unies». Jusque-là, les pourparlers intersyriens butaient sur la composition du comité constitutionnel. Un accord ayant été trouvé cet été, l’ONU peut reprendre la main.

Dans sa missive, Geir O. Pedersen rend hommage à la médiation conduite par la Russie, l’Iran et la Turquie à Sotchi. Suspendu en 2017, le processus de Genève est en passe de redémarrer avec un nouveau cycle de réunions qui pourraient s’étaler sur plusieurs mois. Le Comité comprend 150 personnes, à savoir 50 choisies par le gouvernement, 50 par l’opposition et 50 par l’ONU pour inclure des représentants de la société civile. Un organe plus restreint composé de 45 membres reprend la même répartition. Ce sont ses membres qui vont plancher sur le texte, qui sera ensuite soumis à l’approbation du Comité. L’ONU, Damas et toutes les parties au conflit ont bataillé pendant très longtemps sur certains noms de cette liste, qui n’accueille pas de représentants de l’administration kurde dans le nord-est de la Syrie.

L’ONU a appelé ses membres «à prendre des décisions par consensus, dans la mesure du possible». L’accord trouvé au cours de l’été a établi qu’il fallait atteindre un score d’au moins 75% des voix pour qu’une proposition soit adoptée.

Enfin, pour satisfaire toutes les parties et maintenir l’équilibre, la présidence de la Commission constitutionnelle sera bicéphale. L’un des coprésidents sera désigné par le gouvernement syrien et l’autre par la Commission de négociation syrienne.