Restes humains trouvés après le crash d'hélico

Des restes humains ont été retrouvés sur les lieux de l'accident d'un hélicoptère survenu lundi dans une zone résidentielle du sud-ouest du Japon, où l'un des deux occupants de l'appareil avait été retrouvé mort et l'autre porté disparu, ont annoncé mardi les autorités japonaises.

L'hélicoptère de type Apache s'était écrasé lundi, sept minutes après le décollage, dans la province de Saga sur l'île méridionale de Kyushu, mettant le feu à une maison et tuant sur le coup le copilote Hiroki Takayama tandis que des recherches étaient lancées pour retrouver le pilote Kenichi Saito. «Nous avons été informés de la découverte d'une partie d'un corps humain dont l'identification est en cours», a indiqué à l'AFP un porte-parole du ministère de la Défense.

Une fillette de 11 ans se trouvait dans la maison incendiée mais n'a subi que des blessures mineures. Des images vidéo prises par une caméra située dans une voiture montrent l'aéronef plongeant quasiment à pic, le nez pointé vers le bas.

Japanese authorities recover a body part during the search for a crew member missing in a deadly military helicopter crash in Saga province https://t.co/q90gn1Fl84 pic.twitter.com/COBWUOLTx7