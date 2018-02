Retour à la case prison pour un grand «narco»

La police espagnole a remis en prison cette semaine Sito Minanco, historique trafiquant de drogue qui profitait d'une semi-liberté pour tenter de s'imposer à nouveau, avec ses acolytes de Galice, en tant que baron de la cocaïne en Espagne.

Le «parrain» de 62 ans - de son vrai nom José Ramon Prado Bugallo - et 20 membres présumés de son réseau ont été écroués après leur arrestation lundi en Galice (nord-ouest), en Andalousie (sud) et à Madrid.

Son bras droit, le Colombien Enrique Garcia Arango, est désormais en prison tout comme David Perez Lago, le beau-fils d'un grand trafiquant de haschich galicien. Près de cinq tonnes de stupéfiants ont été saisies, ainsi que des biens d'une valeur totale de 15 millions d'euros, a annoncé vendredi la police.

Quatre personnes, dont deux policiers, ont été blessées lors des arrestations. Sito Minanco a été cueilli à Algésiras, la ville d'Andalousie où il travaillait officiellement comme simple employé de parking mais jouissait par ailleurs d'une villa avec piscine et palmiers.

ESPAÑA (Audiencia Nacional): José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, traficaba con cocaína a España, Italia, Holanda y Albania https://t.co/NUEmEXJzlf pic.twitter.com/pmhjjtY83A — Marc François Fievet (@MarcFievet) 8 février 2018

Au moment de son arrestation, il purgeait une peine de prison, en régime de semi-liberté depuis octobre 2016.

Cet homme à la carrure imposante et aux yeux bleus «est le narcotrafiquant le plus puissant qu'aient connu la Galice et l'Espagne», assure le journaliste Nacho Carretero, auteur d'un livre d'enquête sur le trafic de cocaïne en Galice.

«Ses transports ne pesaient jamais moins de quatre tonnes, dont 30% à 40% lui appartenaient», relève-t-il.

Il disposait en Galice d'un chantier naval dont il se servait comme couverture pour faire entrer les stupéfiants, a indiqué à l'AFP une source policière. Les embarcations rejoignaient en haute mer des navires arrivant d'Amérique latine, en particulier de Colombie, pour récupérer la cocaïne et la ramener en Europe, selon cette source.

Sito Minanco aurait cherché à se relancer dans le trafic en soignant ses communications, au point d'acquérir un système de cryptage de pointe qui équipait ses embarcations.

D'après le quotidien El Mundo, la justice avait rouvert dès 2016 une enquête sur lui et l'avait placé sur écoute.

Elle le pensait mêlé à une saisie de 616 kilos de cocaïne dans un entrepôt industriel au sud de La Haye (Pays-Bas).

Il aurait aussi un lien avec des hommes ayant tenté en février 2017 d'acheminer en Colombie près de 900'000 euros en liquide, dissimulés dans des sacs dotés de doubles fonds.

Fils de pêcheurs et «gros poisson»

Sito Minanco avait déjà été envoyé deux fois en prison, en 1991 et 2001, pour une durée totale de 17 ans.

Après avoir grandi dans une famille de pêcheurs de Cambados en Galice, remarqué pour ses qualités de pilote de bateau, il avait été embauché par des contrebandiers de tabac.

#AyTalento #lasubcontrata #AiTalento La Policía interviene 15 millones de euros en bienes a la organización de Sito Miñanco - La Operación Mito que se inició el pasado lunes con la detención de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, y de 42 presuntos... https://t.co/1XvtuAEfsn — manager_2_0 (@asesor_y_rrhh2) 9 février 2018

«Du tabac il est passé à la cocaïne et, grâce à ses contacts au Panama et en Colombie, il s'est créé un réseau qui lui a permis de devenir un puissant narcotrafiquant», raconte Nacho Carretero.

La géographie de la Galice, à la côte accidentée, en faisait le site idéal pour les trafics, à travers ses rias, des bras de mer étroits pénétrant dans les terres.

À partir des années 80, les trafiquants en ont fait une plaque tournante de la cocaïne. «Quand ils se sont rendu compte que des générations de contrebandiers galiciens étaient devenus experts dans l'art d'introduire des marchandises, les cartels en ont tiré profit. De génération en génération, c'est devenu une tradition», explique Nacho Carretero.

Pour lui, le trafic est plus discret aujourd'hui, mais «chaque année, des tonnes de cocaïne continuent de transiter par la Galice pour être distribuées dans toute l'Europe».

Fin janvier, le ministère espagnol de l'Intérieur a annoncé avoir doublé en un an ses saisies de cocaïne, passant de 15 tonnes en 2016 à 32 tonnes en 2017, soit «40% de la cocaïne sud-américaine saisie dans toute l'Europe». (afp/nxp)