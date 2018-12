Retour de trois astronautes de l'ISS

Le vaisseau Soyouz qui transportait trois astronautes russe, allemand et américain a bien atterri.

«L'atterrissage a eu lieu (...) L'équipage du Soyouz MS-09 est rentré en sécurité sur Terre après 197 jours», a dit sur Twitter l'agence spatiale russe Roskosmos. «L'équipage se sent bien après son retour sur Terre», a ajouté l'agence spatiale.

Le vaisseau avec à son bord l'Allemand Alexander Gerst de l'agence spatiale européenne (ESA), l'Américaine Serena Aunon-Chancellor de la NASA et le Russe Sergueï Prokopiev de Roskosmos a atterri peu avant l'heure programmée à 8h02 heure de Moscou (5h02 GMT), a précisé Roskosmos sur son site internet.

German flight engineer Alexander Gerst was last out of the Soyuz MS-09 spacecraft. The 42-year-hold volcanologist-turned-astronaut has now spent 362 days in space on two missions, more than any other European Space Agency astronaut. https://t.co/3Z5kcVAAHR pic.twitter.com/RuuYDK3Sn3 — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) 20 décembre 2018

Des images diffusées en direct sur les sites web de la NASA et de Roskosmos n'ont pas pu montrer l'atterrissage du vaisseau en raison d'un épais brouillard dans la steppe kazakhe.

Incident et enquête

Les trois astronautes ont passé plus de six mois à bord de l'ISS. Leur séjour dans l'espace a été marqué par une fuite d'oxygène fin août sur un vaisseau Soyouz russe arrimé à l'ISS et un échec de lancement en octobre d'une fusée Soyouz, censée transporter un nouvel équipage vers la Station.

C'était le premier vol de Sergueï Prokopiev, 43 ans, et de Serena Aunon-Chancellor, 42 ans, qui est également médecin. Alexander Gerst, 42 ans, était le seul à avoir déjà effectué un séjour à bord de l'ISS, en 2014.

Soyuz MS-09 with three ISS crew members on board lands in Kazakhstan https://t.co/st8QIc5tbe pic.twitter.com/l1cb2ra0P1 — Karl E (@therussophile) 20 décembre 2018

Le 30 août, une fuite d'oxygène due à un minuscule trou a été découverte sur leur vaisseau Soyouz arrimé à la Station spatiale internationale. Le trou a été rebouché avec succès, mais la Russie a ouvert une enquête, le chef de l'Agence spatiale russe, Dmitri Rogozine, ayant évoqué l'hypothèse d'un sabotage. Il a parlé notamment d'un possible «acte prémédité» sur Terre ou dans l'espace.

M. Rogozine a ensuite affirmé que les enquêteurs avaient écarté la piste d'un défaut de fabrication. Le 11 décembre, Sergueï Prokopiev et un autre cosmonaute russe, Oleg Kononenko, ont effectué une sortie dans l'espace pour inspecter ce trou, qui avait provoqué une légère dépressurisation de la station orbitale en août, prélever des échantillons de tout résidu trouvé sur la coque et prendre des images numériques de la zone.

Rare exemple de coopération

Le retour sur Terre pour Sergueï Prokopiev, Serena Aunon-Chancellor et Alexander Gerst était initialement prévu pour le 13 décembre, mais il a dû être reporté après l'échec de lancement d'une fusée Soyouz le 11 octobre et un retour agité sur Terre de ses deux occupants, l'Américain Nick Hague et le Russe Alexeï Ovtchinine.

Un nouveau vol habité, qui s'est déroulé avec succès, a eu lieu le 3 décembre, permettant de rejoindre l'ISS au Russe Oleg Kononenko, à l'Américaine Anne McClain et au Canadien David Saint-Jacques.

La tripulaciòn de la Soyuz MS-09 ya en Tierra: pic.twitter.com/j0XFL58yPl — Luis Axt - @luisaxt (@luisaxt) 20 décembre 2018

La Station spatiale internationale, un rare exemple de coopération entre la Russie et les Etats-Unis dans un contexte de tensions sans précédent depuis la Guerre froide, est en orbite depuis 1998, à une vitesse de 28'000 km/heure. Seize pays participent à l'ISS, qui a coûté au total 100 milliards de dollars, une somme en majeure partie payée par les États-Unis et par la Russie. (ats/nxp)