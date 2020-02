Retour mouvementé pour Guaido à Caracas

Le chef de file de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido est rentré mardi à Caracas, après une tournée internationale de 23 jours en Amérique latine, en Europe et aux États-Unis.

L'opposant est arrivé à l'aéroport international de Maiquetia, qui dessert Caracas, qu'il a ensuite quitté au milieu des invectives et échauffourées entre ses supporteurs, dont plusieurs députés, et des partisans du président vénézuélien Nicolas Maduro.

«Guaido, fasciste!» ont crié les travailleurs de la compagnie aérienne d'État vénézuélienne Conviasa, sanctionnée vendredi par les États-Unis, après avoir pénétré dans la zone où des députés et des journalistes attendaient l'opposant. Des membres du corps diplomatique l'attendaient également.

Quelques instants auparavant, il avait été aspergé d'un soda par une employée de Conviasa. «Ce petit spectacle était prévisible», a réagi Juan Guaido en riant, selon une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Des membres du corps diplomatique attendaient également l'opposant.

Failed coup frontman Juan Guaido gets a taste of how Venezuelan citizens feel about his circuit through foreign countries trying to drum up support for regime change immediately after landing at Caracas airport pic.twitter.com/yjayHW3O1X