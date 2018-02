Retour sur Terre réussi après 5 mois en orbite

Deux astronautes américains et un cosmonaute russe sont revenus sur Terre mercredi, au terme d'une mission de plus de cinq mois à bord de la station spatiale internationale (ISS). Alexandre Missourkine, de l'agence spatiale russe Roskomos, Mark Vande Hei et Joe Acaba, de la Nasa, ont atterri à 02H31 GMT dans la steppe kazakhe, au sud-est de la ville de Jezkazgan.

Le cosmonaute, âgé de 40 ans, avait cédé le commandement de l'ISS à son compatriote Anton Chkaplerov mardi, avant de prendre les commandes d'un vaisseau Soyouz qui devait ramener le trio sur Terre. En deux missions, il a passé 334 jours dans l'espace.

Joe Acaba terminait à 50 ans sa troisième mission, atteignant un total de 10 mois passés en orbite, tandis que son collègue de 51 ans Mark Vande Heide, un ancien colonel de l'armée, effectuait sa toute première mission dans l'espace.

«28'000 km/heure»

Les deux astronautes américains ont été très actifs sur le réseau social Twitter pendant leur séjour, Joe Acaba tweetant par exemple dimanche dernier une photo de ses mains encadrant la Terre depuis le module d'observation «Cupola». Les trois hommes étaient arrivés dans l'ISS ensemble, en septembre 2017.

The future of our home is in all of our hands. May we all care for #Earth and practice good stewardship. pic.twitter.com/qLtDZzwlTN