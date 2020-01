Retraites: actions ciblées au 44e jour de grève

Après un tassement de la mobilisation contre la réforme des retraites la veille, plusieurs actions ciblées ont été menées au 44e jour du mouvement vendredi. Une intrusion, qualifiée de «violente», a eu lieu au siège du syndicat réformiste CFDT à Paris.

«Quelques dizaines d'individus se sont introduits violemment dans les locaux» du syndicat réformiste CFDT à Paris. Ils ont «agressé verbalement et physiquement des salariés», a dénoncé dans un tweet le secrétaire général du syndicat, Laurent Berger.

«Nous condamnons cet acte et nous ne nous laisserons pas intimider», a-t-il tweeté.

Interrogée par l'AFP, la CFDT a dit qu'il s'agissait d'une action de la «coordination SNCF-RATP», née aux premières évocations d'une grève illimitée, en octobre, contre la réforme des retraites.

«Les touristes avec nous!»

Plus tôt dans la matinée, plus d'une centaine de manifestants ont bloqué l'entrée de la pyramide du Louvre en agitant des drapeaux et scandant: «On ira jusqu'au retrait!». Ils appelaient les touristes massés devant les barrière de sécurité à s'associer au mouvement: «Les touristes avec nous!»

L'Opéra de Paris, qui cumule les annulations de spectacles depuis le 5 décembre, a prévenu ses spectateurs que le déroulement des représentations «du 17 au 22 janvier pourrait être remis en cause». Les salariés de la culture restent très mobilisés, avec un appel de la CGT spectacle à manifester lors des voeux du ministre de la Culture à la profession, lundi à 18h30 à la Bibliothèque nationale de France (BNF).

Dans les transports, le trafic restait perturbé vendredi surtout en Île-de-France et, dans le métro, dépend de la mobilisation ligne par ligne. La SNCF annonce pour sa part un trafic «quasi normal» des TGV ce vendredi.

Pénurie de lait

Le taux global de grévistes à la SNCF, remonté à 10,1% jeudi, pour la sixième journée de mobilisation nationale interprofessionnelle, est redescendu vendredi à 4,6%. Il était au plus haut (55,6%) lors du premier jour de la grève illimitée, le 5 décembre, et au plus bas lundi à 4,3%. Vendredi, 19% des conducteurs étaient en grève, après 30,5% la veille, quand la grève est entrée dans sa septième semaine.

La grève était moins observée cette semaine dans l'énergie où, selon le ministère de la Transition écologique, seulement une moitié des raffineries connaissaient jeudi des perturbations de leurs expéditions. Mais les ports et docks avaient pris le relais.

L'opération «ports morts» lancée par la CGT jusqu'à jeudi soir s'est déjà traduite par des pénuries de certains produits frais - lait, fromages ou jambon - dans les grandes surfaces des territoires d'outre-mer, a constaté l'AFP. (afp/nxp)