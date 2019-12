Réussite pour le Téléthon français

Téléthon Suisse: plus de 2,1 millions de francs récoltés

Plus de 2,1 millions de francs de dons ont été promis en faveur des personnes atteintes de maladies génétiques rares en Suisse lors du 32e Téléthon. Dimanche à 00h01, le compteur final affichait 2'175'834 francs, indiquent les organisateurs dans la foulée. Des milliers de bénévoles tels que sapeurs-pompiers, jeunesses campagnardes, bénévoles et familles se sont mobilisés depuis vendredi à midi afin de collecter des fonds lors de plus de 350 événements organisés. Il s'agit d'«une magnifique 32ème édition où la météo a été clémente, la solidarité et la générosité ont été au rendez-vous», se félicitent les organisateurs dans un communiqué.