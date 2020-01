Robert Abela élu Premier ministre de Malte

Un avocat d'affaires de 42 ans, Robert Abela, incarnant la continuité, va succéder au Premier ministre maltais Joseph Muscat, poussé vers la sortie par l'enquête sur le meurtre de la journaliste d'investigation Daphne Caruana Galizia.

L'annonce faite vers 1H40 par le Parti travailliste va sans doute décevoir les mouvements civiques qui réclament depuis des mois un changement de cap pour un pays tombé, selon eux, «aux mains de groupes criminels». Au total, 17'500 électeurs du Labour maltais ont voté samedi dans 13 localités de l'archipel d'un demi-million d'habitants. C'était la première fois que les militants élisaient leur patron directement.

Grâce à la solide majorité parlementaire des travaillistes, le nouveau leader deviendra automatiquement chef de gouvernement, pour un mandat néanmoins écourté de moitié, jusqu'en septembre 2022. Robert Abela a fait une très courte déclaration où il a appelé «à l'unité».

Congratulations @robertabela_mt on being elected @PL_Malta leader. Proud to be handing over to him #Malta PM office on Monday. Thank you @chrisfearne for your excellent contribution to the party and country -JM