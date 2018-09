Rohani se bat pour sa survie politique

Attentat meurtrier à Ahvaz

Terrorisme

Alors qu’il s’apprêtait à s’envoler pour New York, le président iranien Hassan Rohani a prévenu que la réponse de la République islamique à l’attentat perpétré samedi matin à Ahvaz, province du Khouzestan (sud-ouest), sera «terrible». Selon le dernier bilan officiel, l’attaque menée au fusil-mitrailleur AK-47 par un commando de quatre personnes lors d’un défilé militaire a fait au moins 29 morts et 57 blessés. Trois assaillants ont été abattus sur les lieux de l’attentat. Le quatrième a succombé à ses blessures à l’hôpital.



L’attentat a été revendiqué par l’organisation djihadiste État islamique. Mais Téhéran incrimine plutôt un groupe séparatiste arabe soutenu par un «petit» État du Golfe. La chaîne satellitaire Iran International a diffusé samedi une revendication au nom du Front populaire et démocratique des Arabes d’Ahvaz. Mais ce groupe a publié, sur son site, un communiqué dans lequel il nie toute implication dans l’attentat d’Ahvaz. Pour sa part, le guide de la Révolution iranienne Ali Khamenei a dénoncé «une poursuite de la conspiration des gouvernements à la solde des États-Unis». D’autres responsables iraniens ont également mis en cause l’Arabie saoudite dans cet attentat.



Dimanche, le Ministère des affaires étrangères iranien a convoqué le chargé d’affaires émirati pour lui transmettre «une protestation ferme contre les propos irresponsables et insultants» tenus par un conseiller du gouvernement d’Abu Dhabi. La veille, le Ministère des affaires étrangères avait déjà convoqué les diplomates représentant le Danemark, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Il a reproché à ces trois pays d’abriter certains membres de l’organisation accusée d’avoir commis l’attentat.

Sur la chaîne CNN, l’ambassadrice américaine à l’ONU, Nikki Haley, a condamné dimanche l’attentat perpétré à Ahvaz: «Les États-Unis condamnent toute attaque terroriste n’importe où, point.»

Réd. et ATS