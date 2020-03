Rome bloque le sommet de l'UE

Les 27 dirigeants de l'UE ont décidé jeudi de donner 15 jours aux ministres de la zone euro pour trouver une riposte économique commune à la crise provoquée par le coronavirus, selon des sources européennes. Le sommet par visioconférence des dirigeants de l'UE était bloqué jeudi soir par l'Italie. Rome refuse d'adopter les conclusions des 27, faute d'une réponse commune jugée suffisamment «forte» face à la crise économique engendrée par le coronavirus

Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, «n'accepte pas» le projet de conclusions préparé en amont du sommet, a expliqué à l'AFP son entourage. Il réclame une riposte économique «forte et adéquate» de la part des 27.

«Il s'agit ici de réagir avec des instruments financiers innovants et réellement adéquats à une guerre que nous devons mener ensemble pour la gagner le plus rapidement possible», a-t-il dit à ses homologues, selon cette même source.

Nouvelle proposition

Avec le soutien de l'Espagne, il demande aux «cinq présidents» (Conseil, Commission, Parlement, BCE et Eurogroupe) de mettre au point d'ici «dix jours» une nouvelle «proposition» pour répondre à la grave crise économique qui menace le continent. Selon la dernière version de leurs conclusions, les 27 devraient inviter leurs ministres des Finances à continuer de travailler sur la manière de soutenir l'économie, mais sans aucune autre précision.

Or, l'Italie, pays le plus touché en Europe par le virus et dont la dette est une des plus élevée de la zone euro, attend de l'UE une plus grande solidarité financière pour éviter de plonger la zone euro dans le chaos.

Economie européenne plus unie

ercredi, neuf dirigeants européens, dont Giuseppe Conte mais aussi le Français Emmanuel Macron, avaient exhorté à «travailler à un instrument» pour lancer un emprunt commun à toute la zone euro, y voyant le fondement d'une économie européenne plus unie et respectée. Au début du sommet, le président du Parlement européen, l'Italien David Sassoli a lui aussi appelé à «des mesures extraordinaires pour répondre» à la crise.

Mais l'idée de mutualiser les dettes de pays de la zone euro, qui faciliterait l'emprunt des Etats du sud, ne plait guère à l'Allemagne et aux Pays-Bas. Ils la jugent «idéologique» et surtout, ils refusent de payer pour des pays qu'ils jugent trop dépensiers.

Comme lors de la crise de la dette de la zone euro entre 2010 et 2012, s'affrontent les tenants d'une plus grande solidarité financière, les pays du sud, moins vertueux en matière budgétaire, et ceux du nord, méfiants face à des voisins qu'ils jugent laxistes.

Alors que la pandémie a déjà fait plus de 10'000 morts dans l'UE, principalement en Italie et en Espagne, le confinement de la population a des conséquences désastreuses sur l'économie. Il se traduit par des entreprises à l'arrêt, des Bourses dans le rouge et des prévisions de croissance dramatiques.

«Situation d'urgence»

Les Etats européens ont, dès le début de la crise, privilégié des réponses nationales, notamment en dévoilant d'importants plans de dépenses, sans chercher à se coordonner au niveau européen. Depuis deux semaines, Bruxelles tente d'harmoniser une approche européenne.

«On est dans une situation d'urgence. Je m'attendais à ce que ce genre de choc change un peu les logiciels. Le risque, c'est la dislocation de l'UE», a mis en garde Anne-Laure Delatte, conseillère scientifique au Cepii, le Centre français d'étude et de recherche en économie internationale, interrogée par l'AFP.

Il n'est en tout cas fait aucune mention dans le projet de conclusions des 27 d'un emprunt commun au nom des 19 pays de la zone euro et encore moins de «corona bonds», une idée lancée la semaine passée, par Giuseppe Conte et soutenue par Emmanuel Macron.

Les dirigeants devraient en revanche valider la suspension des règles européennes de discipline budgétaire, ce qui leur permettra de dépenser autant que nécessaire pour lutter contre le virus et ses conséquences. Ils devraient aussi charger la Commission de travailler sur une «stratégie de sortie» de crise et un plan de relance pour l'économie une fois la pandémie passée.

Plus de 5000 milliards de dollars

Les dirigeants des pays membres du G20 ont annoncé jeudi, lors d'un sommet virtuel, leur intention d'injecter «plus de 5000 milliards de dollars» (environ 4830 milliards de francs) dans l'économie mondiale pour «contrer les répercussions sociales, économiques et financières de la pandémie» du nouveau coronavirus.

«Nous sommes fermement résolus à présenter un front uni contre cette menace commune», ont ajouté les représentants des grandes puissances mondiales dans un communiqué publié à l'issue de la réunion en visio-conférence présidée par le roi Salmane d'Arabie saoudite.

Le bilan mondial de la pandémie de Covid-19 a dépassé les 21'000 morts et enfermé chez eux de manière inédite plus de trois milliards de personnes.

Atténuer les effets de la pandémie

La réunion est intervenue à un moment où les grandes puissances s'activent pour atténuer les effets de la pandémie sur leurs propres économies, comme les Etats-Unis, l'Allemagne ou l'Arabie saoudite qui préside le G20 cette année.

Les 20 plus grandes économies mondiales ont également annoncé qu'elles travailleraient avec les organisations internationales «afin de déployer un ensemble de mesures financières solides, cohérentes, coordonnées et rapides».

Elles ont en outre appelé ces institutions, dont l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds monétaire international (FMI), à «aider les pays émergents et en développement à faire face aux chocs sanitaires, économiques et sociaux du Covid-19». (ats/nxp)