Roquettes: Netanyahu évacué d'un meeting

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, en campagne pour la primaire de son parti, a été évacué mercredi soir d'un meeting électoral à Ashkelon, dans le sud d'Israël, à l'annonce de tirs de roquettes imminents depuis la bande de Gaza. Un projectile a été tiré mais intercepté par le système de défense.

D'après une vidéo diffusée par la chaîne de télévision publique Kan 11, un agent de sécurité s'approche de Benjamin Netanyahu et l'informe d'une «alerte rouge». Le Premier ministre salue alors l'assemblée, constituée d'une centaine d'électeurs membres du Likoud, avant d'être évacué avec son épouse Sara.

WATCH: PM Netanyahu was rushed offstage as the Gaza sirens sound at an election campaign event in Ashkelon



For more via @Business: https://t.co/nI1RIuD2on pic.twitter.com/bHo5bO7iiO