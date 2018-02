Rumeurs après le report du mariage de la princesse

L'annonce du report des fiançailles et du mariage de la princesse Mako, petite-fille de l'empereur Akihito, engendrait mercredi d'intenses spéculations au Japon sur les raisons de ce délai, sur fond de révélations de problèmes financiers de la mère du fiancé.

First images of Princess Mako and Kei Komuro after postponing marriage pic.twitter.com/9NCOcOnDQt