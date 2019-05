Sa maison abritait un véritable arsenal de guerre

Plus d'un millier d'armes et un énorme stock de munitions ont été saisies mercredi dans une habitation d'un quartier huppé de Los Angeles, a-t-on appris auprès de la police américaine.

Les images diffusées par la police montrent les armes, fusils semi-automatiques, de chasse ou à pompe, revolvers et pistolets de différents calibres, alignées dans l'allée de la maison cossue située près du très célèbre Sunset Boulevard dans le quartier de Holmby Hills.

Cache of 1,000 guns seized from Los Angeles mansion in raid https://t.co/LaOUSCocjf via @TicToc pic.twitter.com/v1aujZsuMM