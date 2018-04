Saisie historique de cannabis en Californie

La police californienne a saisi plus d'une centaine de maisons qui servaient à produire illégalement de la marijuana, l'une des plus importantes saisies de culture résidentielle de l'histoire des Etats-Unis, a annoncé mercredi le gouvernement américain.

«Il s'agissait d'une opération à grande échelle, avec des millions de dollars en provenance de Chine», a déclaré Cindy Chen, une fonctionnaire des services fiscaux, dans un communiqué publié par le ministère de la Justice. «Cette organisation criminelle a utilisé de l'argent étranger pour acheter des maisons et les a transformées en maisons de culture de marijuana», a-t-elle dit.

Plus de 60'000 plants de marijuana, 200 kilogrammes d'herbe ainsi que 15 armes à feu ont été saisis.

