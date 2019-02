Saisie record de fentanyl à la frontière mexicaine

Les douanes américaines ont annoncé jeudi avoir saisi à la frontière avec le Mexique environ 115 kg de fentanyl, un record. Cet opiacé synthétique, bien plus concentré et puissant que l'héroïne, est devenu la drogue causant le plus d'overdoses aux Etats-Unis.

Le fentanyl a été découvert dans une cachette aménagée dans un semi-remorque en provenance du Mexique à son arrivée sur le sol américain, au point de contrôle de Nogales (Arizona), a expliqué son responsable, Michael Humphries. C'est une inspection "non intrusive" - généralement menée à l'aide de machines à rayons X - qui a débusqué le compartiment secret et permis aux chiens des douanes d'y découvrir la drogue.

RECORD FENTANYL SEIZURE – #CBP officers in AZ seized 254lbs of fentanyl and 395lbs of meth concealed in a tractor-trailer arriving from Mexico last week. It was the largest fentanyl seizure in CBP history. LEARN MORE: https://t.co/2unUTIKVbh pic.twitter.com/BZuRzgDVxG — CBP (@CBP) 31 janvier 2019

Pour M. Humphries, "cela représente la saisie de fentanyl la plus importante de l'histoire des douanes". Les saisies de fentanyl n'ont cessé d'augmenter, parallèlement à la circulation de cette drogue, de plus en plus recherchée par les toxicomanes pour remplacer l'héroïne et les opiacés prescrits sur ordonnance.

Quelque 18'000 personnes sont mortes en 2016 aux Etats-Unis d'une overdose de fentanyl, contre 16'000 pour l'héroïne, selon les chiffres du Centre national des statistiques de santé. En 2011, le fentanyl était seulement au dixième rang dans le classement des drogues, avec 1662 morts. Selon le ministère américain de l'Intérieur, les saisies de fentanyl à la frontière avec le Mexique ont plus que doublé l'an dernier.

Par des points de contrôles légaux

Cette saisie survient au moment où le président Donald Trump a engagé un bras de fer avec le Congrès pour obtenir 5,7 milliards de dollars afin de construire un mur controversé le long de la frontière avec le Mexique. Il entend ainsi empêcher l'entrée sur le sol américain des migrants clandestins et des trafiquants de drogue.

Our great U.S. Border Patrol Agents made the biggest Fentanyl bust in our Country’s history. Thanks, as always, for a job well done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 février 2019

"Nos super agents des douanes ont réalisé la plus grosse saisie de fentanyl de l'histoire de notre pays. Merci, comme toujours, pour ce travail bien fait!", a tweeté jeudi soir M. Trump. Les élus démocrates rejettent sa demande, affirmant qu'un tel mur serait aussi coûteux qu'inefficace et que la majorité de la drogue parvenant aux Etats-Unis entre par des points de contrôle légaux. (ats/nxp)