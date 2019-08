Salvini interdit l'entrée au navire d'une ONG

Le ministre de l'Intérieur sortant Matteo Salvini a interdit l'entrée dans les eaux territoriales italiennes d'un nouveau bateau humanitaire, baptisé «Eleonore». Sous pavillon allemand, il transporte une centaine de migrants à son bord.

L'ONG allemande Mission Lifeline avait annoncé lundi avoir secouru en Méditerranée une centaine de migrants repérés sur un canot, tout en affirmant que son équipage avait été pris à partie par les garde-côtes libyens. L'«Eleonore» fait vingt mètres de long.

L'Italie et Malte refusent systématiquement le débarquement de bateaux ayant secouru des migrants hors de leurs eaux territoriales si un accord de répartition n'est pas trouvé au préalable avec d'autres pays européens.

Le «Lifeline», un bateau sous pavillon néerlandais de la même ONG allemande, avait été placé sous séquestre en juin dernier à Malte où il avait accosté avec plus de 230 migrants à son bord. Le capitaine de ce navire, Claus-Peter Reisch, avait été accusé par les autorités maltaises et italiennes d'avoir enfreint les règles en refusant notamment de se plier aux ordres des garde-côtes libyens. Il a été condamné à une forte amende pour des irrégularités concernant l'immatriculation du bateau, mais a fait appel de la décision. Le même capitaine est aux commandes de l'Eleonore.

Vers un dernier bras de fer?

Des pourparlers étaient en cours mardi entre le Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème) et le Parti Démocrate (PD centre gauche) pour tenter de former une nouvelle coalition gouvernementale avec un programme commun et un partage des ministères.

Le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, chef de La Ligue (extrême droite), a en effet décidé le 8 août de mettre fin à sa coalition gouvernement formée avec M5S, après seulement 14 mois d'union. En cas de formation d'un nouveau gouvernement excluant La Ligue dans les prochains jours, il pourrait donc s'agir du dernier bras de fer en tant que ministre de Matteo Salvini avec une ONG.

Madrid envoie l'Audaz

Par ailleurs, un navire militaire espagnol devait quitter mardi soir l'île italienne de Sicile avec à son bord quinze des migrants secourus par l'Open Arms en Méditerranée, que l'Espagne s'est engagée à accueillir, a annoncé le gouvernement espagnol. Il s'agit d'adultes originaires de sept pays d'Afrique - Erythrée, Soudan, Gambie, Ghana, Nigeria, Liberia et Ethiopie, selon le communiqué du gouvernement.

«Les quinze migrants sont déjà à bord de l'Audaz, qui est sur le point d'appareiller du port de Pozallo, en Sicile, à destination du port de San Roque-Crinavis» près d'Algésiras, à l'extrême sud de l'Espagne, a précisé le gouvernement. Les autorités espagnoles estiment que la traversée durera deux ou trois jours.

Madrid avait initialement envoyé ce navire pour récupérer tous les migrants qui ont été bloqués pendant vingt jours à bord du bateau humanitaire espagnol Open Arms, en raison du refus du ministre italien de l'Intérieur sortant Matteo Salvini (extrême droite) de les laisser débarquer. Mais la justice italienne avait finalement ordonné le débarquement sur l'île de Lampedusa des dizaines de migrants.

Malgré cette décision, l'Audaz avait maintenu le cap pour aller chercher «le quota» de migrants - soit quinze personnes - que l'Espagne s'était engagée à accueillir, dans le cadre d'un accord de répartition européen avec plusieurs autres pays (France, Portugal, Luxembourg et Allemagne). (ats/nxp)