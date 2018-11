Sanaa: offensive de la coalition contre l'aéroport

La coalition sunnite dirigée par l'Arabie saoudite a mené une offensive contre l'aéroport de la capitale yéménite Sanaa et une base aérienne adjacente, a déclaré vendredi le porte-parole de l'alliance. Les rebelles chiites Houthis lancent des missiles et des attaques par drones de ces sites.

Le trafic aérien et l'acheminement de l'aide humanitaire n'ont pas été affectés, a précisé le porte-parole à la chaîne Ekhbariya TV. Selon la chaîne de télévision des Houthis, Al Masirah, plus de 30 frappes aériennes ont été menées contre la base aérienne d'Al-Dulaimi à Sanaa et dans les zones environnantes.

Le mouvement houthi, soutenu par l'Iran, contrôle une grande partie du Yémen, notamment le nord du pays et la capitale Sanaa. Les rebelles contrôlent aussi le principal port du pays, Hodeïda, où la coalition a envoyé des renforts militaires malgré l'appel des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne à la cessation des hostilités. (ats/nxp)