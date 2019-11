Séisme de 6,4 en Albanie: 6 morts et 150 blessés

Six personnes au moins ont trouvé la mort dans un puissant tremblement de terre qui a frappé l'Albanie tôt mardi, selon le ministère de la défense. La secousse a provoqué des dégâts importants et piégé des habitants sous les ruines d'immeubles effondrés.

Au moins 150 personnes légèrement blessées se sont présentées à l'hôpital pour recevoir les premiers soins, à Tirana et à Durrës, ville côtière particulièrement touchée par le séisme, d'après la ministre de la santé, Ogerta Manasterliu.

Images of the damage from the M6.4 #earthquake that just hit Albania (local time early Tuesday morning).#PrayforAlbania ?????????? pic.twitter.com/OBwC2CCbnr — Team Albanians (@TeamAlbanians) November 26, 2019

Habitants affolés

Le tremblement de terre de magnitude 6,4 a secoué le pays vers 03h54 et des habitants de Tirana, affolés, sont descendus dans la rue, a rapporté une correspondante de l'AFP. Un sismologue albanais a expliqué à la télévision qu'il s'agissait du plus puissant séisme survenu dans la région de Durrës depuis 1926.

L'épicentre de la secousse se situait en mer Adriatique, à 34 km au nord-ouest de Tirana, à une profondeur de 10 kilomètres, selon le centre sismologique euro-méditerranéen.

NEW: Video shows building collapse in Durrës after quake hits Albania; no word on casualties pic.twitter.com/QH0bhzermu — BNO News (@BNONews) November 26, 2019

Multiples répliques

A Thumane, des images montrent une quinzaine d'hommes affairés à tenter de déblayer des décombres, aidés par une pelleteuse, à la recherche d'éventuelles victimes. Ce tremblement de terre a été suivi par de multiples répliques, notamment une de magnitude 5,3, selon le centre sismologique euro-méditerranéen. La première secousse a été ressentie à travers les Balkans, à Sarajevo (près de 400 km), en Bosnie, ou encore à Novi Sad (près de 700 km), en Serbie, selon les médias et les alertes publiées par des habitants sur les réseaux sociaux.

La même région d'Albanie avait été secouée en septembre par un séisme de magnitude de 5,6, qualifié par les autorités de plus fort tremblement de terre des «20 à 30 dernières années».

Les Balkans sont une zone de forte activité sismique. Les tremblements de terre y sont fréquents.

Powerful earthquake in ????????, Ministry of Health says 150 people have been injured. Situation is bad in Thumana. pic.twitter.com/Ki28dG2Pus — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) November 26, 2019

(ats/nxp)