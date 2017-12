Séisme de faible intensité à Acapulco

Un séisme de magnitude 5 s'est produit lundi dans le sud de Mexique, où il a été principalement ressenti dans la ville d'Acapulco, qui regorge de touristes pour les fêtes de fin d'année, sans toutefois faire de dégâts ou de victimes, selon les premières informations officielles.

«Durée très courte»

La secousse a été enregistrée à 08H23 GMT et son épicentre est situé à 7 km d'Acapulco, dans l'Etat de Guerrero, a annoncé le Service sismologique national mexicain.

«Pour le moment, on n'a pas signalé de dommages», a écrit sur Twitter le président Enrique Peña Nieto, qui a souligné que le séisme avait eu «une durée très courte».

L'alerte «tremblement de terre» a retenti jusqu'à Mexico

The #Earthquake alert sounded a few minutes ago in #MexicoCity & #MexicoState. 60 terrifying seconds.



The epicenter was in #Acapulco, 5.0 magnitude, in #CDMX was imperceptible, just a huge scare thank God. #AlertaSismica #Huixquilucan pic.twitter.com/UeR5F2pzTu