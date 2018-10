Séisme de magnitude 6,8 au large de la Grèce

Un séisme de magnitude 6,8, selon l'institut géologique américain USGS, a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi au large de l'île grecque de Zante, en mer Ionienne, et les premières informations font état de dégâts mineurs.

L'observatoire d'Athènes a pour sa part estimé la magnitude du séisme à 6,4. Selon le site internet de l'USGS, qui a annoncé le premier cette secousse tellurique, le séisme a eu lieu à 35 kilomètres au sud-ouest du village de Lithakia, situé sur l'île de Zante.

Le réseau d'électricité dans la ville de Zante, chef-lieu de l'île, a été coupé, et le séisme a causé des dégâts surtout sur le réseau routier à la suite de glissements de terrain, selon les pompiers. «Il n'y a pas eu de dégâts dans les maisons, selon les premières informations», a indiqué à l'AFP une responsable du bureau de presse des pompiers.

@ThomasCookUK Thomas cook please do something!! We are stuck in Zante after an earthquake and everyone is outside the hotel in blankets. There’s babies and young children. Please do something, we’re scared and cold and hotel management hasn’t got a grip of this. pic.twitter.com/Xb7hHwo2D0