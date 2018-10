Séisme: des détenus s'évadent aux Célèbes

Articles en relation

La Suisse prête à aider l'Indonésie Séisme et tsunami Le président indonésien a lancé un appel à l'aide internationale pour aider la population locale après le tsunami qui a fait plus de 800 morts. La Suisse a proposé une aide d'assistance. Plus...

Après la catastrophe, place aux enterrements Indonésie Le séisme et le tsunami qui ont frappé l'Indonésie ont été particulièrement meurtriers, avec plus de 800 morts. Plus... Mis à jour à 07h02

Le gouvernement ne punira pas les pilleurs Indonésie Après le tsunami et le séisme qui ont fait plus de 832 morts, les gens pillent les magasins pour survivre. Le gouvernement ne les sanctionnera pas. Plus... 30.09.2018

Séisme et tsunami aux Célèbes: le bilan passe à 832 morts Indonésie Le tsunami qui a suivi le séisme en Indonésie a fait plus de 832 morts. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir. Plus... 30.09.2018