Séparation de migrants: Ivanka interpelle son père

Ivanka Trump, fille, confidente et conseillère du président américain aurait incité son père à mettre fin à la séparation des enfants de leurs parents immigrants arrêtés à la frontière, selon un témoignage indirect, mais s'est gardée de toute critique publique.

Le président «a mentionné que sa fille Ivanka l'a incité à mettre fin (à cette pratique) et il a dit qu'il reconnaît que ça devait s'arrêter et que les images sont douloureuses et qu'il cherchait une solution législative», a confié Carlos Curbelo --cité par la chaîne de télévision CNN-- représentant républicain de Floride, après avoir assisté mardi à une réunion entre les élus du parti à la Chambre des représentants et Donald Trump.

«Sa fille a vu les images et indiqué que pour nombre de raisons nous devrions régler ça», a aussi indiqué Chris Collins, élu républicain de New York, également présent à cette réunion, pour parler d'une réforme de l'immigration qui peine à voir le jour.

Réaction sur Twitter

Ivanka Trump n'a pas réagi publiquement à la pratique très controversée de séparation des enfants de leurs parents sans papiers, qui suscite de nombreuses critiques, tant sur la scène nationale qu'internationale.

Sur Twitter, une correspondante du New York Times à la Maison Blanche a rapporté la conversation à laquelle elle n'a pas directement assisté. «Ce qu'a dit Trump à propos d'Ivanka Trump à la réunion au Congrès (c'est) qu'elle était venue et lui avait dit "Papa, que fait-on là-dessus?" Trump a répondu que c'était un sujet difficile et est passé à autre chose», écrit Maggie Haberman.

