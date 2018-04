Sept otages suisses libérés au Cameroun

Douze touristes italiens et suisses ont été libérés lundi par l'armée camerounaise, a annoncé le ministre de la Communication dans un communiqué publié mercredi par la presse gouvernementale. Ils avaient été enlevés à une date indéterminée en zone anglophone du Cameroun, dans la localité de Moungo-Ndor, alors qu'ils se rendaient sur le site de «Twin Lakes», deux lacs situés dans le secteur de Kupe Muanengumba.

Contacté par l'ats, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé la libération des touristes suisses. L'ambassadeur suisse au Cameroun a pu s'assurer personnellement que les personnes concernées se portent bien compte tenu des circonstances. Elles ont pu aussi contacter leurs proches.

Les Suisses libérés se portent bien

Le chef du DFAE, le conseiller fédéral Ignazio Cassis, actuellement en visite officielle en Chine, a été tenu au courant des développements, indique encore le DFAE. Les autorités suisses sont en contact avec les autorités camerounaises afin d?avoir des clarifications concernant cet enlèvement.

«Une opération a permis la libération de 12 touristes européens» dans la région du Sud-Ouest lundi, indique le ministre, Issa Tchiroma Bakary. Il précise que «six conseillers municipaux» camerounais ont également été libérés lors d'une autre opération.

#Cameroun - Crise anglophone: Des otages européens (italiens et suisses) et locaux libérés par l'armée: Dans la Région du Nord-Ouest, de récents accrochages des Forces de Défense et de Sécurité avec des terroristes sécessionnistes, se sont soldés par un… https://t.co/0SbXvrO72w pic.twitter.com/HdHnmlweqm — Cameroun (@237online) 4 avril 2018

Selon le gouvernement du Cameroun, une «opération spéciale» a permis la libération des touristes - cinq Italiens et sept Suisses - qui avaient été enlevés «par des terroristes armés» dans la région d'Nguti, à l'ouest du pays.

Selon le site d'information, www.237online.com l'opération ayant permis la libération des otages a été menée dans la journée du 2 avril 2018 par les Forces de Défense et de Sécurité du Cameroun.

Le même portail donne des détails sur l'identité des otages libérés. Pour les ex-otages de nationalité suisse, il s’agit de : Ruotolo Tiziana, Gereghetti Soldini Katia Emilia, Quattrini Silvana Carla, Soldini Fulvio, Rondelli Numa Carlo, Eggeman Alfred, Ghiringhelli-Vandone Athos. Pour les ex-otages de nationalité italienne, il s’agit de : Manfredini Enrico, Calderato Andrea, Miliardi Andrea Gi Carlo, Pontremoli Claudio Diego, Brini Gianfranco. Ces touristes appartenant au « Groupe African Adventure » avaient été pris en otage.

Second enlèvement d'étrangers en 2018

Le groupe armé Ambazonia Defense Forces (ADF), l'un des principaux groupes armés en zones anglophones, a démenti être à l'origine de l'enlèvement des touristes occidentaux, dans des déclarations de son chef, Cho Ayaba, à l'AFP.

Le président camerounais a réagi à une déclaration symbolique d'indépendance de l'«Ambazonia», en octobre 2017, par la répression. Il a ordonné des perquisitions et des restrictions de déplacements.

C'est le second enlèvement recensé d'étrangers dans les régions anglophones du Cameroun depuis début 2018 et la dégradation sécuritaire dans ces zones, après celui, mi-mars, de deux ingénieurs tunisiens. L'un d'eux avait été tué lors d'une opération de l'armée pour les libérer, «assassiné» par «les terroristes», selon l'armée.

Les anglophones représentent un cinquième de la population du pays, une des suites de l'époque coloniale. Dans cette région de l'ouest camerounais, des séparatistes dénoncent une discrimination par la majorité francophone du pays et se battent pour un Etat indépendant.

-'On ne sait rien'-

Les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest regroupent les habitants anglophones du Cameroun, soit 20% de la population. Elles sont secouées depuis plus d'un an par une profonde crise socio-politique, qui s'est peu à peu muée en un conflit armé de basse intensité.

Depuis trois mois, la situation sécuritaire s'y est considérablement dégradée, les groupes séparatistes armés y multipliant les actions violentes contre des symboles de l'Etat (attaques de gendarmerie, enlèvements de fonctionnaires, accrochages avec l'armée).

Dans ces deux régions frontalières du Nigeria, où le Cameroun suspecte les séparatistes d'avoir établi leur base arrière, Yaoundé a répondu par la force, déployant un fort dispositif sécuritaire et créant, en février, une nouvelle «région militaire» dans le Nord-Ouest.

En février, l'Union européenne a jugé «essentiel que les forces de sécurité fassent un usage proportionné de la force dans l'exercice de leurs fonctions», après que de nombreux témoignages d'exactions eurent circulé dans la presse et sur les réseaux sociaux.

Yaoundé s'en est défendu. Depuis, les informations sur le conflit se sont raréfiées, le gouvernement camerounais communiquant peu sur les actions militaires menées. «Ce n'est pas dur: on ne sait rien, on ne sait pas combien de personnes fuient, où se passent les combats», a indiqué à l'AFP mercredi une source humanitaire sous couvert d'anonymat.

«Usage proportionné de la force»

Depuis fin 2017, les séparatistes anglophones ont tué 28 membres des forces de sécurité, selon un décompte de l'AFP établi sur la base des déclarations officielles. D'autres observateurs à Yaoundé parlent d'un bilan plus élevé, sans qu'il soit possible de vérifier l'information. A mesure que la crise évolue, de nouveaux groupes séparatistes apparaissent, arborant armes et drapeau de l'«Ambazonie» - du nom de l'Etat qu'ils veulent créer - sur les réseaux sociaux.

Des élections - dont la présidentielle - sont prévues au Cameroun fin 2018. Selon des observateurs, la profonde crise socio-politique que Yaoundé traverse dans ses régions anglophones pourrait perturber ces scrutins. str-ah/cc/sd (ats/nxp)