Sergei Lavrov débarque en force à Genève

L’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, ne souhaitait pas la présence des Russes, des Turcs et des Iraniens à Genève. Le diplomate norvégien comptait relancer le processus de paix syrien ce mercredi à l’occasion de la première réunion formelle du nouveau comité constitutionnel. Une convocation au Palais des Nations de toutes les parties, gouvernement, opposition et société civile qui devait aussi marquer le retour de l’ONU dans le dossier syrien. L’illusion aura été de courte durée.

En imposant sa présence à Genève ce mardi, la veille de l’ouverture d’un nouveau cycle de pourparlers, le ministre russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov vient rappeler à l’ONU qu’une telle rencontre n’aurait pas été possible s’il n’y avait pas eu Astana et Sotchi. S’il a invité le ministre iranien des affaires étrangères Mohammad Javad Zarif et son homologue turc Mevlut Cavusoglu à se joindre à lui c’est pour marquer le terrain. Les trois ministres ont prévu de tenir une conférence de presse commune dans la soirée à Genève. Aucune chance pour que leur venue passe inaperçue. Exactement ce que Geir Pedersen voulait éviter car de profonds désaccords opposent toujours les parrains du processus d’Astana (Russie, Turquie, Iran) et le groupe des amis de la Syrie (États-Unis, France, Grande-Bretagne…).

Un «hold-up»

«Il voulait que ce soit une reprise des discussions, seulement, entre Syriens conformément à la résolution 2254. Il ne voulait pas que les acteurs extérieurs y soient mêlés. C’est raté», constate Hasni Abidi. Adopté en 2015, le texte évoque «une transition politique conduite et prise en main par les Syriens» et «une gouvernance crédible, inclusive et non sectaire».

Pour le directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen (CERMAM), l’arrivée à Genève des trois ministres des affaires étrangères tient du «hold-up». «C’est une tentative pour prendre le contrôle de ce processus», soutient ce dernier. Le politologue suisse Daniel Warner qui suit ce dossier depuis le début est plus fataliste: «Il n’y a plus tellement d’enjeux. Entamer des discussions pour créer une nouvelle Constitution, c’est assez idéaliste alors que dans le même temps nous voyons bien qu’Assad reprend la main et devient de plus en plus fort.»

«La population syrienne se sent trahie affirme» Wajd Zimmermann. Son association, FemmeS pour la Démocratie a appelé à un rassemblement demain devant le Palais des Nations. «Ce comité constitutionnel permet de contourner la question de la transition politique», déplore-t-elle. Sa composition même ne lui laisse guère entrevoir de changement possible. «Ceux qui réclamaient le changement ont été écartés. La grande majorité de ses membres sont acquis au régime. Ce comité n’est pas impartial et encore moins légitime», dénonce cette Syrienne. Alors qu’ils rechignaient auparavant à se joindre aux pourparlers organisés à Genève, les représentants du gouvernement syrien arrivent, effectivement avec le sourire. Malgré ses efforts pour donner le change durant les conférences de presse, l’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, est loin de pouvoir reprendre la main. «C’est le quatrième médiateur depuis le début du conflit syrien. Et en sept ans, l’ONU n’a pas arraché grand-chose», rappelle Daniel Warner.